Na Polské straně Krkonoš vznikne moderní areál pro běžkaře a biatlonisty

Zastaralý zimní běžkařský areál se promění v multifunkční centrum běžeckého lyžování a biatlonu. Kromě nových tratí zde vznikne krytý plavecký bazén, moderní zázemí pro sportovce včetně ubytování, wellness centra, konferenční místnosti či půjčovny lyžařského vybavení.

Areál bude vyhovovat kritériím pro pořádání vrcholových sportovních akcí. Poláci do něj investují okolo půl miliardy korun, začít stavět chtějí už příští rok na jaře.



„Je to bugina, bude to Ferrari,“ komentoval výstižně připravovanou proměnu Julian Gozdowski, čestný prezident Biegu Piastów, který je nejznámější sportovní akcí Jakuszyc a na který se každoročně sjíždějí tisíce běžkařů. Na rozdíl od současnosti bude mít areál celoroční využití. Vznikne zde totiž také atletická dráha nebo dráha pro kolečkové brusle.



Autoři projektu chtějí postavit centrum, které bude odpovídat nárokům profesionálních i amatérských sportovců. Projekt počítá s vybudováním nových běžkařských a biatlonových tras na stadionu, které budou navazovat na biatlonovou střelnici.

Sportovci i celé reprezentační týmy budou mít v Jakuszycích veškerý komfort: wellness centrum se saunou a velkou posilovnou, krytý plavecký bazén, moderní šatny i zázemí pro servismany a trenéry. Centrum doplní muzeum zimních sportů.

„Podle informací, které mám, se na to polská strana opravdu připravuje a je rozhodnuta projekt realizovat,“ potvrzuje harrachovská starostka Eva Zbrojová.

Ještě letos v létě chtějí Poláci získat stavební povolení a příští rok na jaře krátce po laufařském závodě Bieg Piastów začne první etapa výstavby. Modernizace má být hotova do roku 2020, podle předběžných odhadů vyjde na 80 až 100 milionů zlotých, v přepočtu na české koruny 500 až 630 milionů. Polovinu zaplatí polské ministerstvo sportu.

Poláci chtějí mistrovství světa

Moderní stánek umožní na českopolské hranici pořádat špičkové sportovní akce, pro které tu dosud chybělo zázemí. „Chceme, aby Jakuszyce mohly hostit nejvýznamnější biatlonové a lyžařské akce. Čekají na to sportovci, fanoušci i sportovní organizace, které dlouho volají po tom, aby takové centrum v Polsku vzniklo,“ řekl maršálek Dolnoslezského vojvodství Cezary Przybylski. Prvním vrcholným podnikem by mohlo být mistrovství světa v klasickém lyžování juniorů.

Jakuszyce jsou díky své poloze a desítkám kilometrů kvalitně upravovaných běžkařských tras oblíbenou zastávkou českých lyžařů. Z Harrachova to je sem po silnici jen pět kilometrů, v polském středisku zastavuje vlak na trase Liberec - Szklarska Poręba. V sezoně mezi Harrachovem a Jakuszycemi pendlují vlaky každou hodinu. Běžkařské trasy na obou stranách hranice jsou už dnes propojené.



„Řada českých turistů Jakuszyce ani nevnímá jako středisko polské, považují je za součást Harrachova. Je to velice známá oblast a hlavně o víkendech je tam problém zaparkovat,“ poznamenala starostka západokrkonošského města.

Fenoménem posledních let je podle ní přeprava po železnici, o kterou je na obou stranách hranice velký zájem. V souvislosti s obří přestavbou běžkařského stadionu chce harrachovská radnice jednat s Poláky o výstavbě nové spojovací komunikace od staré celnice do Jakuszyc, po které by cyklisté bezpečně přejeli na druhou stranu hranice. Dnes musejí jezdit po frekventované mezinárodní silnici E65.

„Naším cílem je, aby komunikace byla zahrnuta do projektové přípravy. Mělo by to svou logiku. Například turisté s koly by do Jakuszyc nemuseli jezdit autem a už z Harrachova mohli bezpečně jet na kole,“ dodala Eva Zbrojová.