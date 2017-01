Družstvo mění kvůli legionelle potrubí na sídlišti v Častolovicích

Legionella, která může způsobit akutní zápal plic, se v bytových domech na častolovickém sídlišti objevila v listopadu. Přišlo se na ni díky testům, které si družstvo nechalo udělat po výskytu stejné bakterie v Brně.

Družstvo nejprve o přítomnosti legionelly v rozvodech teplé vody v lokalitě U Konopáče neinformovalo, později lidem doporučilo, aby teplou vodu převařovali, neomývali si s ní obličej a omezili sprchování. Nebezpečí nákazy totiž hrozí při vdechnutí kontaminované vody. Bakterie žije při teplotách od 20 do 70 stupňů Celsia.

Bytové družstvo proto už v listopadu přistoupilo k nárazovému zvyšování teploty vody, aby výskyt bakterie omezilo. Ve studené vodě podle vodohospodářů nebezpečí nehrozí.

„Přehřáli jsme kotle a vodu, protože teploty nad 70 stupňů jsou pro bakterii smrtící. Bylo nutné, aby se horká voda dostala do všech částí rozvodů, proto jsme lidem doporučovali, aby ji nechali odtočit,“ říká Jaroslav Ptáček z SBD Průkopník.

Ve starých rozvodech by bakterii nezlikvidovali

Podle zástupců družstva je přítomnost legionelly v teplovodním potrubí poměrně běžná, záleží ovšem na její koncentraci. Rodinám, které k ohřevu vody používají bojler, odborníci doporučují zahřívat vodu na více než 70 stupňů.

Jenže v Častolovicích nebyla opatření s přehřátím vody stoprocentní. Zavinily to hlavně zastaralé rozvody, v nichž se bakterie usadila v nánosech vodního kamene. Družstvo proto přistoupilo k jejich výměně za plastové trubky, které jsou díky hladkému povrchu vůči bakterii odolnější.

„Vedení vody je staré 20 let. Hned po Novém roce jsme začali s jeho kompletní výměnou. Není na co čekat. Na jaře jsou jarní prázdniny a v létě jsou lidé na dovolených. My potřebujeme, aby byli doma, abychom se k rozvodům dostali. Na tom závisí délka prací. Chceme je stihnout asi za měsíc a půl,“ popisuje Ptáček.

Práce přijdou na necelý milion korun. Nejprve se vyměňují rozvody v zemi, pak přijdou na řadu trubky v domech. Dodávek tepla a studené vody by se výměna neměla dotknout. Výpadky teplé vody budou jen dočasné. Družstvo ji chce vypínat jen přes den, zhruba do čtvrté hodiny. Pak by už lidem měla téct.

Radní si objednali rozbory vody z kotelny

Výměna potrubí se dotkla i samotného městyse. Častolovicím totiž patří kotelna, kde se ohřívá voda, v níž se bakterie našla. Radnice však kotelnu pronajímá soukromé firmě a nemá přímý vliv na její provoz. I přesto družstvu část nákladů na výměnu potrubí zaplatila.

„Podíleli jsme se na výměně vedení z kotelny na hranu bytového domu. Rada si také zadala rozbor vody, který by měl být proveden příští týden po skončení prací, abychom věděli, zda voda z kotelny odchází bez bakterie,“ říká častolovický starosta Zdeněk Praus.

Pokud by rozbory prokázaly, že se bakterie drží přímo v kotelně a že přehřátí vody nepomohlo, přišla by na řadu likvidace chemikáliemi.

Výskyt legionelly testy prokázaly také v Rychnově a ve Vamberku. Tam je však modernější potrubí, a tak ke snížení její koncentrace stačilo přehřátí vody.

„Nic výjimečného se nedělo. V rozvodech je příznivá teplota pro rozvoj bakterie a jednou za čas je třeba ji zvýšit, aby bakterie odumřela. Kde se našlo zvýšené množství, řešili to zahřátím,“ sděluje starosta Vamberka Rudolf Futter.

Zato v Rychnově stále zůstává jeden dům s původními rozvody. Družstvo tam proto nyní zvažuje provedení dezinfekce. Aktuálně si nechává vypracovat cenový návrh, aby vědělo, na kolik ho čištění vyjde.