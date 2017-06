Tady je Havlovo a dalajlamovo, hlásá billboard v údolí Krkonoš

„Je to tam už asi druhý měsíc. Ještě jeden podobný menší máme v Úpě u odbočky na Portášky. Proč jsme se tak rozhodli? Kvůli našemu přesvědčení. Společnost se radikalizuje a tohle je taková maličkost, která ukazuje, že jsou i jiné cesty a někdo má odlišné názory. Snímek obou pánů býval k vidění, když tu byla čínská delegace, my jsme od autora fotografie získali práva,“ říká krkonošský hoteliér Ondřej Palla, který proslul tím, že v srpnu 2013 odmítl nabídku pohostit prezidenta Miloše Zemana a jeho tým při tradiční Svatovavřinecké pouti na Sněžku (psali jsme zde).



„Připomínat si Havla a dalajlamu má ohromný smysl zvláště v dnešní době. Havel má tady stále dobrý zvuk, možná i proto, že nedaleko na Hrádečku měl chalupu, kam rád jezdil. Po revoluci navštěvoval trutnovský festival,“ míní Palla.

Kousek od jezu na řece Úpě, na kterém billboard je, bydlí krkonošský patriot, badatel a vydavatel časopisu Veselý výlet Pavel Klimeš. „Nejsme schopni nikomu vysvětlit, že to nebyl náš nápad. Jez nám sice patří, ale jen jsme ho poskytli pro billboard. K oběma pánům máme však názorově blízko, tak proč ne? Podobně jako my tady smýšlí hodně lidí,“ říká Klimeš.

S manželkou Lenkou se shodou okolností před několika dny vrátili z dovolené v Tibetu. „Velmi ponižující bylo, když nám pohraničníci na hranicích s Nepálem odebrali telefony, fotoaparáty a důkladně nám zkontrolovali data. Prohrabali nám i batohy včetně spacáků,“ říká Lenka Klimešová.

Havlův odkaz v Krkonoších

Podle manželů Klimešových, kteří patří ke starousedlíkům, by mělo společnost znepokojovat nadbíhání čelních představitelů České republiky Číně a Rusku.

„Tibet je protektorát a Tibeťané utlačovaný národ. Od poslední návštěvy před dvanácti lety Číňané v Tibetu přitvrdili, fízlové a atmosféra strachu jsou všude. Jediné, co Tibeťany drží nad vodou, je jejich víra a dalajláma, který je pro ně symbolem. Čína je největší totalitní stát světa, a kdo jiný než my by to měl chápat. Přibývá lidí, kteří volají po pevné ruce, znevažují to, čeho jsme za posledních dvacet let dosáhli,“ rozčiluje se Klimeš.

Havlův odkaz je ve východních Krkonoších živější než jinde. Není náhoda, že tady za pětadvacet let ve volbách vítězí strany, které lze označit za pravicové. V Krkonoších se vždy tvořila atmosféra, která přála disidentům, chartistům a všem svobodně smýšlejícím.

Okolí Sněžky a Pomezních Bud bylo od poloviny 70. let mezi odpůrci totalitního režimu známou štací. Disidenti dokonce pořádali na hřebenové Cestě přátelství jinak nemožné setkávání s lidmi z polské opozice. Na Horní Malé Úpě přespávali bratři Havlovi, spoluzakladatel Charty 77 Petr Uhl či šéfredaktor samizdatových Lidových novin Jan Ruml.

„Myslela jsem, že billboard s Havlem a dalajlamou nemůže nikoho urazit, ale to jsem se mýlila. Krátce po tom, co to tam dali, ho někdo poničil, přeškrtl je. Divím se, že v dnešní době se stále najdou lidé, kteří mají potřebu ničit něco, s čím nesouhlasí, navíc když to není jejich,“ dodává Lenka Klimešová.