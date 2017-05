Blesk zasáhl motorkáře do helmy. Přežil, jen si stěžuje na horší sluch

15:55 , aktualizováno 15:55

Při úterní bouřce zasáhl blesk v Kosičkách na Hradecku devatenáctiletého mladíka na motorce. Udeřil ho do helmy a mladík poté upadl do bezvědomí. Po transportu do nemocnice je v pořádku, stěžuje si jen na zhoršený sluch.