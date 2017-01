Bulhar distribuoval z Polska léky na výrobu pervitinu, dostal 10 let

„Nic takového jsem neudělal, není to pravda,“ tvrdil Mehmedov soudu.

Podle obžaloby byl ovšem členem organizované skupiny, která působila na takzvané balkánské drogové cestě, po které se do střední Evropy z Turecka přes Bulharsko dostávají léky s obsahem pseudoefedrinu.

Mehmedov měl podle spisu na starosti následnou distribuci po Evropě, s komplici působil na obří bulharské tržnici na okraji Varšavy.



Soud ho potrestal za to, že si v roce 2015 najal bulharského kurýra, poskytl mu auto a ukázal místo, kam má zásilku z Polska dovézt. Ještě před samotným převozem tablet do Česka byl prý Mehmedov společně s dalšími Bulhary v Praze dojednat kontrakt s jedním vietnamským obchodníkem.

Bulhar jel autem za kurýrem

„Obžalovaný jel v druhém vozidle za kurýrem, aby ho kontroloval a v Praze ukázal místo předání zásilky. Pak se s komplici vrátili zpět do Polska pro zásilku, kterou převážel už sám kurýr,“ uvedl státní zástupce Jan Vodička.

Kurýr Atanas Vanchev Atanasov vypovídal v Mehmedově kauze v roli svědka. V únoru 2015 z polské Kudowy Zdrój do Česka převezl 70 tisíc tablet Cirrusu. K vietnamskému odběrateli v Praze se zásilkou nedorazil, protože ho dvě stě metrů za státní hranicí v Náchodě-Bělovsi zadrželi čeští celníci (o jeho případu jsme psali zde).



„Potřeboval jsem peníze. Měl jsem za to dostat od Vietnamce 500 eur. Nebavili jsme se o tom, že bych měl jezdit vícekrát. Pět set eur by mi stačilo. Do Prahy jsem jel v autě sám, ostatní jeli druhým autem. Myslím, že v druhém autě jel obžalovaný. Prý jim nějaký Vietnamec nabídl peníze, když mu dodají léky. Tašku jsem měl zavézt z Polska zpět k tomu Vietnamci,“ uvedl soudu Atanasov, kterého hradecký krajský soud loni poslal na pět let za mříže.

„Nevím, proč Atanasov tvrdil, že jsem jel s ním do Prahy za Vietnamcem, nikdy jsem tam s ním nebyl,“ hájil se Mehmedov. Policie ho dopadla mimo území České republiky na základě mezinárodního zatykače.

Rozsudek není pravomocný, státní zástupce i obhájce si nechali lhůtu na odvolání.

Mehmedov se zodpovídal ještě z toho, že v listopadu 2014 jako člen jiného, tentokrát česko-polského drogového gangu působícího v Ostravě, přímo vozil léky do Česka. „Z tohoto skutku se zprošťuje, protože nebylo prokázáno, že to spáchal obžalovaný,“ uvedl předseda senátu krajského soudu Jiří Vacek.