Lidem vadí černá skládka v centru Hradce. Majitel domu je v cizině

Obyvatelé z okolí rohového dvora ve Wonkově ulici naproti Úřadu práce v Hradci Králové si už dlouhé měsíce stěžují na černou skládku ve dvoře objektu.

Kromě hromadícího se nábytku a odpadků dvůr slouží i jako toaleta a navíc to komplikuje vadná kanalizace v domě, která občas zalije všechen nepořádek. Obyvatelé se obávají, aby se nezačala šířit žloutenka či jiné infekční nemoci.

Stížnosti loni v létě obdržel hradecký magistrát, městská policie i krajská hygienická stanice (KHS), skládka však hnije dál, úřady prý mají svázané ruce, neboť dům je v soukromém vlastnictví a skládka je za uzavřenými dveřmi. Vypadá to však, že celá věc se zadrhla i kvůli komunikačnímu šumu mezi magistrátem a hygieniky.

„Protože záležitosti černých skládek fyzických osob náleží podle zákona o odpadech obcím, postoupili jsme oba podněty 10. června 2016 hradeckému magistrátu, a to včetně nabídky případné spolupráce v hygienické problematice,“ říká mluvčí krajské hygienické stanice Veronika Krejčí. Podněty tam přišly dva, a to 7. a 9. června loňského roku.

Odpovědný je majitel, tvrdí radnice

Ani úředníci města však s nimi moc nezmohou. Podle magistrátu nemají dostatek pravomocí, aby s problémem jakkoli pohnuli.

„Odpovědný je v první řadě majitel předmětné nemovitosti. S majiteli, kteří jsou dlouhodobě v zahraničí, se nám bohužel opakovaně nepodařilo navázat kontakt,“ vysvětluje mluvčí hradecké radnice Magdaléna Vlčková.

Podle ní magistrát vyčerpal své možnosti, které mu česká legislativa vymezuje: „V případě, že by se takový odpad nacházel na veřejně přístupném pozemku, byla by věc městem již dávno vyřešena a odpad by byl odklizen. Bohužel městu zákon neumožňuje vstoupit na soukromý pozemek bez předchozí dohody s majitelem.“

Pomoci s problémem se pokoušela i náměstkyně hradeckého primátora Anna Maclová (KDU-ČSL), která je zodpovědná za sociální oblast. S městskou terénní pracovnicí se vypravila přímo do domu ve Wonkově ulici, aby promluvila s jeho obyvateli.

„Přišli jsme bez ohlášení, a tak mě překvapilo, jak dva byty tam byly uvnitř čisté a udržované. Jednu paní jsme dokonce zastihli při úklidu. Byl to velký kontrast s tím, co mají ti lidé ve společných prostorách,“ popisuje Maclová, která na inspekci vyrazila těsně po posledním jednání města s hygieniky.

Obě instituce si skládku od té doby přehazují jako horký brambor. V polovině loňského října se sice sešly, avšak návštěvou náměstkyně Maclové to skončilo.

Hygienici do domu ještě nedorazili

„Na schůzce jsme se dohodli, že pracovníci magistrátu provedou obhlídku a v případě, že situace bude vyžadovat spolupráci ze strany KHS, tuto skutečnost nám oznámí a při epidemiologickém šetření případně zajistí i účast městské policie,“ říká Krejčí a dokládá to e-mailem z 21. listopadu, v němž ředitel správního odboru KHS Lubomír Píša psal náměstkyni Maclové dotazy, v jaké fázi se věc nachází a zda bude potřebná součinnost se zaměstnanci KHS, na které se v polovině října dohodli. „Na tento e-mail nám doposud nikdo neodpověděl,“ dodává mluvčí stanice.

„Já jsem na jejich mail odpovídala hned. To je divné,“ podivuje se primátorova náměstkyně a výsledek říjnové schůzky popisuje trochu jinak. „Tehdy jsme se už rovnou domlouvali, že tam hygienici s policií půjdou. Stav byl neúnosný už tehdy, proto to jednání vzniklo,“ říká Maclová a dodává, že při obhlídce domu s terénní pracovnicí tamní obyvatele informovala, že k nim brzy přijdou hygienici s policií. Ti však nikdy nedorazili.

S problémem by mohlo pomoci asi už jen exekuční řízení, jehož součástí dům ve Wonkově ulici je. Na majitele, kteří se odstěhovali do zahraničí a s nimiž se magistrátu nedaří spojit, je totiž dle katastru uvalena exekuce. K zaplombování mělo dojít koncem letošního ledna.