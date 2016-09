Lékařka skončila, část dětí je bez doktora. Výběžek hledá pediatry

V čekárně ve vile v Nádražní ulici v Broumově vládne cvrkot, rodiče balí novorozeně do peřinky a v ordinaci je střídá pubertální kluk. V druhé ordinaci lékařka Eva Sedláčková však balí všechny věci do krabic. Tak vypadají její první zářijové dny, co ukončila soukromou praxi, když po šestatřiceti letech dosáhla v květnu důchodového věku.

Dosud na Broumovsku pečovala o tisíc z celkového počtu tří tisíc dětí. Některým rodičům se za poslední měsíce nepodařilo přihlásit dítě jinam nebo se o to možná ani nepokoušeli.

„Část dětí se podařilo registrovat u jiných lékařů, někde je trošku problém. Kolem 170 dětí zůstalo bez registrace, takže jejich zdravotní karty jsem právě poslala na krajský úřad. Půldruhého roku oznamuji, že skončím, ale zdravotní pojišťovny, myslím, nevyvinuly činnost,“ míní lékařka Eva Sedláčková. Zdravotní karty si musí na kraji vyžádat lékaři, ke kterým se zbývající děti přihlásí.

Nechci, aby nás nový lékař dostal rozkazem

Starší, které už dosáhly čtrnácti let, mohou přijmout praktičtí lékaři dospělých. Když má dítě komplikovanější diagnózu, je to pro rodiče problém.

„Nakonec jsem musela registrovat děti u svého obvodního lékaře. Přitom pojišťovna mi pro jedno z dětí místní doporučila doktorku pro dospělé. K ní jsem se nedostala ani přes její sestru, ta na mě ječela do telefonu, že berou jen děti svých pacientů,“ míní maminka z Broumova, která nechce zveřejnit jméno.

„Na pojišťovně mi řekli, že pokud budu mít zájem, mají možnost nějakému doktorovi nařídit, aby nás vzal. Do toho se mi nechtělo. Nemyslím si, že je ideální, aby nás někdo dostal rozkazem,“ míní žena. Chápe však, že doktorů je na Broumovsku málo, jsou to často už důchodci a přitom pojišťovny poslaly většinu dětí právě k této lékařce. Matka je vděčná, že jí děti nakonec přijal její praktik, i když se mu do toho moc nechtělo.

Děti na Broumovsku však bez péče nezůstanou. Když onemocní, musí je ošetřit kterýkoli lékař. Pro preventivní vyšetření a očkování je však třeba jít za lékařem, u nějž má dítě registraci. Pokud mají rodiče problém s registrací, měli by se obrátit na svou zdravotní pojišťovnu.

Sedmdesátiletý broumovský lékař Tibor Pindeš vysvětloval rodičům v srpnových Broumovských novinách, že řešení lze nalézt, jestliže si dorostence převezmou praktici pro dospělé a mladší děti do 14 let přejdou ke zbývajícím dětským lékařům, kteří tak budou mít naplněný obvod. Na jednoho pediatra by tak mělo podle něj připadnout maximálně 1 500 dětí, což pojišťovny respektují, ideál je 1 200 dětí.

V pohraničním výběžku zůstává ordinovat pediatr Dalibor Dýma, i když už je v důchodu. Loni sice zavřel ordinaci v Teplicích nad Metují, kam zajížděl dvakrát v týdnu, ale i když oznámil odchod do penze, v Meziměstí z dobré vůle dál působí pod společností Mediclinic. Pod tu spadá i broumovská ordinace, kde má přes polovinu úvazku lékař Pindeš, jenž se tu střídá s dvěma kolegy, jeden z nich je už také důchodce a druhý působí v rychnovské nemocnici.

Mediclinic posílí ordinaci od října

I když se broumovská radnice loni do shánění dětského lékaře zapojila a nabídla pomoc Všeobecné zdravotní pojišťovně i firmě Mediclinic, snaha zatím vychází naprázdno. Pojišťovna vyhlásila už čtyři výběrová řízení, ale nikdo se do nich nepřihlásil. Lhůta pro přihlášky do pátého výběrového řízení pro celý okres Náchod byla stanovena na polovinu září.

Nástup nového lékaře do Broumova se však přece jen už rýsuje. Broumovskou ambulanci, která po konci sousední soukromé ordinace zažívá nápor pacientů, chce posílit Mediclinic.

„Společnost Mediclinic, která je v této oblasti naším smluvním poskytovatelem, plánuje od října nástup nového lékaře do ordinace na Broumovsku,“ potvrzuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Oldřich Tichý. Podle něj by děti pojištěné u VZP neměly mít problém s ošetřením ani nyní, ale za jiné pojišťovny mluvit nechce.

Podle předpisů je vše v pořádku, rodiče se bojí dojíždění

Největší česká zdravotní pojišťovna upozorňuje, že nedostupnost péče pro děti Broumovsku nehrozí. Podle vládního nařízení dojezdová vzdálenost k pediatrovi musí být nejvíce do 35 minut jízdy autem, to těsně splňuje vzdálenost do Oblastní nemocnice Náchod. I když je podle pojišťovny všechno podle předpisů, řada rodičů se právě dojíždění obává.

„Mám dva malé syny a zatím chodíme k lékaři Dýmovi. Tam jsme spokojeni, a tak je opravdu štěstí, že pan doktor stále ordinuje, ale jak dlouho to ještě bude, nikdo neví. Chápu, že by chtěl do důchodu, má toho hodně. Zkoušela jsem se ptát u dětské lékařky v Polici nad Metují, ale tam mě odmítli, že mají plno. Kdybychom neuspěli, musela bych s každou drobností jet do Náchoda nebo Trutnova na pohotovost a problém by byl i s očkováním,“ míní maminka dvou dětí z Olivětína.

Čeští dětští praktičtí lékaři mají věkový průměr 55,4 roku, nejvíc z lékařů. Kraj chce pomoci, aby se za ně našla náhrada. Zrušil poplatky za stáže budoucích dětských praktiků v nemocnicích. Pokud dají souhlas zastupitelé, kraj vypíše v říjnu druhé kolo stipendií s téměř 5 miliony korun, které mohou využít medici z deseti nejpotřebnějších oborů, mezi nimi i dětští praktici. V minulém kole se jich přihlásilo dvacet, nyní by jich mohlo být dalších čtyřicet. Musí se však zavázat k nejméně čtyřem rokům práce v regionu.