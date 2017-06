Cyklista nestihl projet závoru za autem a urazil ji, hledá jej policie

14:12 , aktualizováno 14:12

Rozjetý cyklista v Hradci Králové narazil do padající závory u vjezdu do nemocnice. Senior chtěl bránou projet za autem, ale nestihl to a závora spadla těsně před ním. Při střetu v plné rychlosti se závora zlomila, muž z místa ujel.