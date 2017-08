ŘSD se dohaduje s majiteli více pozemků pro dálnici D11 i obcí Kocbeře

Ještě v červenci ministr dopravy Dan Ťok sebevědomě tvrdil, že stavba dálnice D11 z Hradce Králové na Smiřice začne na podzim. Pak však podala rozklad stavebního povolení organizace Děti Země (více čtěte zde) a velké plány se začaly bortit pod rukama.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) sice tvrdí, že zbývá vyřešit už jen poslední pozemek, který patří církvi, MF DNES však zná totožnost dalších vlastníků půdy, kteří se buď soudí, čekají na rozhodnutí o vyvlastnění, anebo mají své podíly stále v držení.

Řízení o vyvlastnění ještě neskončilo v případě jednoho pozemku v Hořenicích a jednoho v Předměřicích nad Labem, další pole, která nejsou převedená na ŘSD, leží ve Stěžerách, ve Světí a opět v Předměřicích.

Na veřejnost se mezitím dostal spor, který s ministerstvem dopravy vedou sestry Jindra Silovská a Olga Srdínková. Ty si coby vlastnice půdy ve Svobodných Dvorech stěžují na úřední šikanu a otřesnou komunikaci se státem.

„I já to bohužel mohu potvrdit. Zaráží mne, že někdo vydal stavební povolení, přestože ministerstvo nemá v držení všechny pozemky. Nemyslel jsem si, že někdy budu čelit tak strašnému jednání, když ode mne někdo něco potřebuje, a už vůbec ne, když ten někdo je stát,“ řekl majitel půdy, který si nepřál být jmenován, avšak redakce jeho totožnost zná.

Ministerstvo však nyní bude mít zřejmě dost času, aby situaci napravilo. Pokračování dálnice z Hradce se totiž minimálně na několik měsíců odkládá kvůli rozkladu Dětí Země. Organizace napadla všechna závazná stanoviska a jejich podmínky a požaduje, aby je potvrdily nadřízené orgány.

Děti Země například zpochybňují i výjimku udělenou Evropskou komisí, která umožňuje zahájení stavby bez zopakování procesu posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). Rozhodnutí rozkladové komise se očekává v září či říjnu, poté ministerstvo dopravy změněné podmínky uzná nebo neuzná.

Děti Země však již dříve potvrdily, že se obrátí na soud. Všechny podobné spory sice ministerstvo dopravy podle Dana Ťoka vždy vyhrává, ale průměrná délka zdržení v projektech převyšuje jeden rok.

I přes tyto průtahy stále platí, že dálnice D11 by k polským hranicím měla být dokončena v roce 2025, maximálně o rok později. Poláci to údajně stihnou ještě o dva roky dříve. „Máme zajištěné financování a právě jsme vyhlásili výběrové řízení. A je velmi vysoká pravděpodobnost, že tato stavba bude ukončena do roku 2023,“ uvedl polský ministr infrastruktury a stavebnictví Andrzej Adamczyk.

Dálnice obec rozdělí, míní obyvatelé Kocbeří

Je tu však další problém. Obec Kocbeře se ani po návštěvě Ťoka nechce smířit se zakreslenou trasou dálnice a jako účastník stavebního řízení může představovat hrozbu.

„Pokud budou každý krok obstruovat, potom ano. Já ale předpokládám dohodu, protože jinak vytvoříme novou Havránkovou a ztratíme patnáct let,“ říká Ťok, jenž Kocbeřím nabízí výměnou za tichý souhlas s D11 i možné kompenzace.

Místní upozorňují, že dálnice obec rozdělí na dvě části, zhorší životní prostředí a ohrozí zdroj pitné vody z Janské studánky.

Ťok namítá, že podle všech studií takové riziko neexistuje, avšak zároveň slíbuje, že je možné prohloubit stávající studny, v krajním případě pak lidem přivést vodu odjinud. To však není vše: Kocbeře by se mohly dočkat i protihlukových stěn, lávky přes dálnici, cyklostezky anebo nové zeleně.

„Stát si na obce nesmí dovolovat a jejich problémy musí vyslyšet. Na druhou stranu místní lidé musí vědět, že jim dálnice uleví třeba v dopravě. Navíc můžeme podpořit kompenzace,“ upozornil krajský náměstek pro dopravu Martin Červíček.

Kocbeře chtějí vytrvat, ale podle Ťoka je to zbytečné. „Změna projektu dálnice D11 u Kocbeří nedává smysl. Já se pod to nepodepíšu,“ dodal ministr, který se 21. srpna určitě zúčastní otevření dálničního sjezdu v Hradci Králové. Jaký termín pro pokračování D11 slíbí tentokrát?