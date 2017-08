Projeli jsme nový kousek D11 u Hradce. Zbývá osadit ukradené poklopy

Dálnice nyní měří 90,5 kilometru, ale její pokračování se rodilo pomalu. Už je to devět let od otevření provizorního sjezdu u Praskačky a tři roky od chvíle, kdy premiér Sobotka fanfarónsky mávl a zahájil dostavbu přesně 2,46 kilometru do Hradce. Už se tam podívali cyklisté (psali jsme zde), nyní i novináři.

Přestože technici ještě ladili elektroniku na mýtné bráně, někde chybějí ukradené litinové poklopy kanálů a přímo u Praskačky schází dodělat středový pás, takže řidiči musí několik měsíců jezdit jen v pravém pruhu, nic nebrání slavnostnímu otevření.

Uprostřed právě dokončeného úseku - na dohled od sjezdu u křižovatky Bláhovka - se právě na obou stranách mimořádně daří řepě. Pole patří Ludmile Havránkové, která před šesti roky po dlouhých letech za 90 milionů korun prodala jiných 11 hektarů nutných pro dostavbu.

„Bohužel, český právní řád dává velmi silné nástroje všem majitelům pozemků, dokonce až takové, že mohou výstavbu dálnice blokovat mnoho let. Právě tady jsme začali stavět v roce 2004, ale poslední stavební povolení jsme získali na sklonku roku 2015. Do té doby jsme řešili problémy s pozemky. Bylo to nesmírně komplikované a doufáme, že takhle složité případy už nebude třeba nikdy ve výstavbě dálniční sítě řešit,“ vzpomíná mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

Pohne se dálnice z Hradce na jaře? Když to dobře půjde

Z dramatického tónu Rýdl nesleví ani na hradeckém sjezdu. Z nadjezdu je vidět hradba v polích, kde stavba končí. A pohříchu končit bude s největší pravděpodobností ještě měsíce, přestože stavba si tu původně měla odpočinout jen několik týdnů.

Na vině je rozklad hnutí Děti Země, které napadlo stavební povolení (více čtěte zde).

„Máme vše připraveno, abychom tam do dvou měsíců poslali bagry a pokračovali. Jenže dálnici stavět nemůžeme, protože do dokonale připravené stavby podala rozklad společnost Děti Země. Rozklad zpochybňuje všech 40 až 60 rozhodnutí nutných pro stavbu. Bude potřeba, aby všechna úřady znovu přezkoumaly,“ konstatuje Rýdl.

D11 Hradec Králové-Smiřice, stavba 1106

Neumí odhadnout, na jak dlouhou dobu se D11 v Hradci Králové zasekne: „Je to otázka, která pravděpodobně zabere několik měsíců. Na tahu jsou mnohé úřady a instituce, které se k tomu musí znovu vyjádřit. Kdyby to všechno šlo dobře, ale to je spíš naše přání, budeme moci stavět na jaře příštího roku.“

Rozklady proti stavebnímu povolení a tedy další zpoždění lze téměř s jistotou očekávat i jinde. „Jde o veškeré pokračování na D11, to samé očekáváme i na dálnici D35,“ říká pod podmínkou anonymity další z přítomných.

Až se nová dálnice v pondělí otevře, řidiči se musí smířit s omezeným provozem kvůli úpravě provizorního sjezdu u Libišan. „Tuto část je nutné dostavět. Zatím jsme to nedělali, protože bychom museli svést veškerou dopravu z dálnice o jeden exit blíže k Praze, což by samozřejmě zasáhlo do plynulosti dopravy a obtěžovalo by to další obce,“ uvádí Rýdl, podle něhož by vše mělo být dokončené nejpozději do Vánoc.



I církev usiluje o pozemek v budoucí trase

Podstatně dříve - nejspíš už ve čtvrtek - stavaři zazátkují kanály, ze kterých zloději během čtyř let od roku 2010 ukradli na 70 poklopů. „Zmizelo nám asi také 250 metrů svodidel a zbytek jsme museli demontovat, protože bychom o ně také přišli,“ upozorňuje stavbyvedoucí. Litinové mříže a svodidla do oficiálního otevření pohlídá bezpečnostní služba.

Dokončení D11 do Hradce přišlo na 882 milionů korun. Pokračování do Smiřic by mělo podle odhadů stát asi 4,7 miliardy a další úsek až do Jaroměře 2,5 miliardy korun.

A právě v této trase ještě ŘSD musí získat do svého vlastnictví několik pozemků. „Chybí nám pozemek, o který rovněž usiluje církev, ale věříme v dohodu. Další půda se vyvlastňuje,“ popisuje vedoucí projektového týmu Pavla Černá, podle které lze získat stavební povolení i bez držení všech potřebných pozemků.

„Při zvlášť složitých případech lze postupovat metodou, že získáme stavební povolení na etapy, abychom se mohli dát do stavby alespoň klíčových bodů,“ dodává.

