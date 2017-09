Diabetik zůstal ležet v bahně u skládky u Trutnova, zabloudil s autem

Muž cestoval ze západočeských Teplic do Stárkova na Náchodsku v pátek. V neděli ráno se obrátil na linku 158, že uvízl s autem neznámo kde a už druhý den je bez svých léků.

Trutnovský policista na lince se od něj snažil zjistit co nejvíc údajů. „Nebylo to však jednoduché, protože oznamovatel, který byl na místě „uvězněný“ již druhý den, byl podchlazený, vyčerpaný, dehydrovaný a nedokázal policistovi sdělit, jak se na místo dostal. Nakonec, když sdělil, že je na nějaké skládce a vidí bílou plachtu, policista usoudil, že by se mohlo jednat o skládku odpadů, která se nachází v Bohuslavicích,“ popsala mluvčí trutnovské policie Šárka Pižlová.

Vyjely tam dva policejní vozy. „Brána do prostor skládky byla uzamknutá. Policisté přelezli plot, když uviděli muže ležícího v bahně, který byl velmi zmatený a vyčerpaný. Okamžitě přivolali rychlou záchrannou službu a muže snesli do míst přístupným vozidlům,“ uvedla mluvčí.

Lékaři muže převezli do místní nemocnice a po jeho ošetření sdělili, že není v ohrožení života.

Přivolaní hasiči vypojili baterii a s policisty vůz uzamkli. Hlídka předala klíče řidiči, jeho příbuzní dostali zprávu, že je v nemocnici.