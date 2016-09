Dny evropského dědictví odhalí podzemí. Přijede císař, poteče víno

Hrady a zámky v kraji mají před sebou vedle víkendových Dnů evropského dědictví také jiný zářijový a říjnový program. MF DNES z něj vybrala to nejzajímavější. Na zámku Hrádku u Nechanic se při Dnech evropského dědictví v neděli poprvé v historii zpřístupní část sklepení.

„Vytvořili jsme mimořádnou prohlídkovou trasu. Při obchůzkách zámku mne napadlo, že je škoda neukázat návštěvníkům sklepení, které je samo o sobě nádherné a navíc se v něm dochovaly technické prvky, jako jsou třeba kotle z 19. století nebo elektrické rozvody z roku 1914. Sklepy bylo potřeba vyčistit, vynosit nepotřebný stavební materiál a samozřejmě si připravit průvodcovský text. Sklepy nebudeme ukazovat celé, něco si musíme schovat zase na příště,“ prozradil nový kastelán Martin Rejman, který působí na zámku od července. Sklepení bude v neděli od 9 do 17 hodin přístupné každou celou hodinu.

Zámek Ratibořice chystá na sobotu akci Příběh zámku a zámek příběhů. „Prohlídka od 16 hodin bude s rozšířeným odborným výkladem zkušeného průvodce. Ožijí při ní málo známé nebo zapomenuté děje, příběhy a osudy ze života majitelů zámku,“ uvedla mluvčí Národního památkového ústavu na Sychrově Lucie Bidlasová. Délka prohlídky je 90 až 120 minut, kapacita maximálně 25 osob, vstupné 130 korun.

Korzet - 400 let utrpení pro krásu je název sobotní přednášky k dějinám odívání na zámku v Opočně.

„Pozornost věnujeme nejen vývoji a proměnám tvaru, technologii výroby a materiálům dámského korzetu, ale rovněž zdravotním důsledkům každodenního nošení,“ řekla Bidlasová. Přednášet bude od 17 hodin Alena Zvolánková.

Neděle ve stejnou dobu v Opočně bude patřit přednášce o tamní sbírce zbraní v tabulnici. Naváže na ni výstava, která potrvá až do 31. října.

Na Kuksu poteče víno po schodišti

Státní zámek Náchod zve o víkendu na komentované prohlídky kaple Nanebevzetí Panny Marie se sakristií a kruchtou začínající v 11, 13 a 15 hodin.

Už v sobotu pořádá hospitál Kuks tradiční vinobraní s ochutnávkou z Česka i ze zahraničí, kdy víno teče proudem i po kaskádovém schodišti. Vinobraní má na programu také Kunětická hora, a to o týden později. Dny evropského dědictví může letos konečně slavit také opravený státní hrad Litice.

„Akce Na cestách s Karlem IV. přináší návštěvníkům jedinečnou příležitost vyzkoušet si, jak náročné bylo žít ve středověku a co obnášelo cestovat s císařským dvorem. Kromě workshopů, při nichž účastníci zapojí všechny smysly, dojde i na tříbení intelektu při setkání s Karlem IV. a na odhalení středověkého oděvu. Tuto jedinečnou středověkou reality show završí videomapping, při kterém v prostorách hradů ožijí středověcí rytíři,“ prozradila mluvčí. Vstupné pro dospělé je o víkendu 70 korun.

Na rozhlednu i bojiště

Otevřené památky, polští rytíři, výstava veteránů nebo autobus pendlující až na Chlum čekají návštěvníky v sobotu v Novém Městě nad Metují, které si letos připomíná 515 let od založení.

„Zveme na komentované prohlídky zámecké zahrady a špýcharu. Prohlídka části špýcharu, kam je jinak vstup pro veřejnost zakázán, bude zajímavá nejen pro místní,“ míní Anna Knappová ze správy zámku.

Návštěvníci zaplatí základní vstupné 150 či snížené 100 korun. Program v Novém Městě zahájí v 9 hodin historický průvod zakladatele Jana Černčického z Kácova, který se vydá od zimního stadionu v Krčíně na Husovo náměstí. V 10 hodin vystoupí skupina historických tanců Vere Gratia za doprovodu hudebníků La Bilancetta.

Řada památek bude k vidění zdarma nejen v Novém Městě, ale také v Bohuslavicích, Králově Lhotě, Smiřicích a na Chlumu. Na tato místa sveze turisty bezplatná autobusová linka, která mezi Novým Městem a Chlumem u Hradce Králové pojede každou půlhodinu od 9.30 až do 17.30 hodin.

Navštívit je možno od 10 do 17 hodin novoměstské muzeum a galerii v Zázvorce, zámeckou věž Máselnici a kostel Nejsvětější Trojice s altánem a farní zahradou. V Bohuslavicích se otevře evangelický kostel, v Králově Lhotě bude k vidění kostel svatého Zikmunda, ve Smiřicích kaple Zjevení Páně, expozice sochaře a medailéra Milana Knoblocha a nádražní budova.

Na Chlumu si turisté projdou rozhlednu a bojiště, pro návštěvu památníku bitvy 1866 si musí koupit vstupenku. V lesním divadle na Chlumu zahraje od 14 hodin novoměstský kytarista Mikuláš Rydlo.

Na Krakonošovo náměstí v Trutnově přijede v sobotu dopoledne císař František Josef I. Letos totiž uplyne 150 let od jeho návštěvy Trutnova. Ve Staré radnici budou k nahlédnutí psané kroniky města. V budově základní školy si žáci připravili na 11 a na 14 hodin hudební vystoupení. Otevřený bude kostel Narození Panny Marie, Muzeum Podkrkonoší, Galerie města Trutnova, Janská kaple, dělostřelecká tvrz Stachelberg a památník generála Gablenze, kde se v sobotu od 15 do 18 hodin koná Rozloučení s létem. V městském parku je možno zavítat do podzemní chodby, program má i železniční depo.