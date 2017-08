Dozorci ve Valdicích našli v zásilkách drogy i telefon, byly v podrážkách

Vyšetřovatel ženu obvinil z pokusu o šíření toxikomanie a maření výkonu úředního rozhodnutí. V případě prokázání viny jí hrozí až tři roky vězení.

„Žena ze Svitavska odeslala balíky pod smyšlenými jmény mezi březnem a květnem tohoto roku. Jeden poslala přímo odsouzenému, druhý jeho spoluvězni,“ řekl jičínský policejní mluvčí Aleš Brendl.

V prvním balíku schovala léky se zakázanou látkou tramal do podrážky pantoflí. Druhý balík obsahoval pantofle a sportovní obuv. V pantoflích byly opět léky, do podrážek bot schovala mobilní telefon. Celkem se pokusila do vězení propašovat 150 tablet. Vezeňská služba však zásilky odhalila a obrátila se na policii.

Dozorci ve Valdicích za poslední rok odhalili asi deset podobných případů. V 90 procentech se policii podaří vypátrat odesílatele.

Svědkyně, kterou hledá policie kvůli objasnění další zakázané zásilky.

Aktuálně pátrá po zhruba třicetileté ženě, která by mohla objasnit podobný případ z letošního 13. dubna. Zatím neznámý pachatel odeslal balík se zakázanými látkami z pošty číslo 85 v pražských Kobylisích.

„Policisté se obrací na veřejnost s prosbou o pomoc při určením totožnosti údajné svědkyně této události. Žena ve věku kolem 30 let měla delší tmavé vlasy a hovořila plynule česky. Jakékoliv informace k osobě prosím sdělte policistům na bezplatnou telefonní linku 158 nebo přímo na telefon 974 533 466 případně 974 533 458,“ dodal Brendl.