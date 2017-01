Samice kriticky ohroženého psa hyenovitého z dvorské zoo má sedmerčata

Úspěch je o to větší, že ošetřovatelé dali chovnou skupinu dohromady teprve před půl rokem. Fiona vytvořila smečku se dvěma bratry přivezenými na jaře z Francie. Páření pracovníci zoo zaznamenali pouze u dominantního samce.

„Rozmnožení a samotný odchov mláďat v zajetí bývá náročný, samice do říje přicházejí zpravidla jen jednou za rok. Proto je pro nás sedm štěňat obrovským úspěchem,“ říká zooložka Gabriela Linhartová.

Jakmile se začal porod blížit, zaměstnanci zahrady připravili pro samici umělou noru vystlanou slámou. „Zpočátku se do ní nastěhovali oba samci, až těsně před porodem ji uvolnili pro Fionu,“ popisuje ošetřovatelka Jaroslava Hofmanová.

Samice přivedla všechna mláďata na svět během devíti hodin, ve vrhu jich původně bylo devět. Aby ošetřovatelé psí rodince zajistili co největší klid, sledovali dění v noře pouze kamerou. Mláďata odebrali až po dvou týdnech, aby je prohlédli a hlavně odčervili. „Přítomnost parazitů, zejména škrkavek, je totiž jedním z častých důvodů předčasného úmrtí mláďat,“ připomíná zooložka.

V současnosti je celá skupina stále pohromadě, mláďata by z nory mohla začít vylézat do dvou týdnů. Do expozice v návštěvnické části zoo se přesunou v polovině února.



Ve volné přírodě psů hyenovitých žije podle odhadů tři až šest tisíc. Dříve se ve velkých počtech vyskytovali ve značné části subsaharské Afriky. V některých zemích už zcela vyhynuli, jejich hlavním katem je nákaza psinkou, nelegální lov a zmenšování teritorií. Kromě úspěšných odchovů královédvorská zahrada podporuje psy hyenovité v jejich domovině.