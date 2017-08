Dvorská zoo spálí další rohy nosorožců, část věnovala na výcvik psů

Poprvé zorganizovala královédvorská zoologická zahrada pálení více než půl metráku rohoviny před třemi lety (psali jsme zde). Nyní skončí na hranici další zásoby na černém trhu ceněné komodity. Ta pro své údajné léčivé účinky míří především do východní Asie.

Kromě rohů spálí tentokrát zoo také několik kusů slonoviny. Učiní tak v amfiteátru v areálu zahrady 19. září, tři dny před Světovým dnem nosorožců. Na tiskové konferenci to prozradil ředitel dvorské zoo Přemysl Rabas. Zároveň předal vzorky rohů pracovníkům Celní správy a České inspekce životního prostředí, poslouží pro výcvik služebních psů a také jako výukový materiál.

Zničením zásob chce dát zoo, stejně jako v roce 2014, najevo, že rohovina je bezcenná a vede k nesmyslnému vybíjení nosorožců v Africe. Rozhodnutí je také reakcí na situaci v Jihoafrické republice, jež nedávno zlegalizovala vnitrostátní prodej rohoviny (o záměru jsme psali zde).

„Je to velmi špatný signál pro ochranu nosorožců. Prodejem rohoviny v JAR se situace nemůže zlepšit, naopak se zhorší. Jakmile se jen malá část rohoviny zlegalizuje a půjde do Asie, roztočí to spirálu prodeje a sveze se s tím i nelegální obchod. V důsledku toho volně žijící populace nosorožců v Africe během několika let zmizí,“ řekl ředitel dvorské zoo Přemysl Rabas.

Na hranici skončí rohy, které zahrada v posledních třech letech nashromáždila od uhynulých nosorožců a od jedinců, kterým rohy odstranila z bezpečnostních důvodů. Ošetřovatelé začali letos na jaře řezat rohy dvorským nosorožcům v reakci na březnový útok pytláků ve francouzské zoo Thoiry, kteří kvůli rohovině zastřelili čtyřletého samce (více čtěte zde). V plamenech skončí také roh od samice severního bílého nosorožce Nabiré. Poslední zástupkyně svého druhu chovaná mimo Afriku zemřela ve Dvoře Králové v roce 2015.

Zoo spálila rohy jako první u nás V roce 2014 dvorská zoo demonstrativně spálila 23 rohů o celkové hmotnosti 53 kilogramů. K iniciativě zahrady se tehdy připojilo několik českých i zahraničních institucí. Spálit rohy se rozhodla zoo v Plzni, Bratislavě, polské Vratislavy či v estonském Tallinnu. Předloni zástupci ministerstev České republiky a Vietnamu podepsali ve Dvoře Králové deklaraci, která má přispět k účinnějšímu boji proti pašerákům. Vloni se zástupci dvorské zoo zúčastnili historicky největšího pálení rohoviny a slonoviny v Keni a také likvidace zásob ve vietnamské Hanoji. Počet upytlačených nosorožců výrazně narůstá. V posledních letech zemřelo v Africe každoročně zhruba 1300 jedinců. Tradiční asijská medicína přisuzuje rohovině zázračné léčivé účinky a Asiaté neváhají za preparáty z rohoviny utratit celoživotní úspory. Podle vědců však rohovina žádné léčivé účinky nemá.

Zoo dnes ve Dvoře Králové chová dvacítku nosorožců. Spálení zásob budou doprovázet mimořádná bezpečnostní opatření, zoo rohy skladuje na utajeném místě. Část z nich je uzamčená v bankovním trezoru.

První pálení rohoviny bylo v Keni

Hranici zapálí světoznámý keňský ochranář a antropolog Richard Leaky, který se na přelomu 80. a 90. let jako šéf organizace Kenya Wildlife Service zasloužil o výrazné snížení pytlačení nosorožců a slonů ve východní Africe. Jako vůbec první v Keni zorganizoval v roce 1989 hromadné pálení rohoviny a slonoviny.

„Od té doby to Keňa dělala několikrát. Naposledy v loňském roce, kdy zničila 100 tun slonoviny a asi tunu rohoviny. Přítomnost Richarda Leakyho je něčím naprosto výjimečným. Větší osobností v oblasti ochrany přírody ve světovém měřítku je snad už jen Sir David Attenborough,“ poznamenal Rabas.

Představitelé zoologické zahrady zapůjčili druhý roh od uhynulé samice Nabiré a další vzorky rohoviny Celní správě a České inspekci životního prostředí. Spolupráce má zefektivnit jejich boj s pašeráky. Vzorky poslouží k výcviku služebních psů, kteří při odhalování nelegálních zásilek operují hlavně na Letišti Václava Havla. V současnosti zde jsou nasazení dva psi.

„K výcviku používáme různé produkty, aby pes obstál při výkonu služby. Celní správa dosud vzorek rohoviny neměla. Pomůže nám to ještě lépe připravit naše kolegy a psy. Předpokládáme, že během dvou až tří lety rozšíříme počet vycvičených psů na letišti minimálně na dvojnásobek,“ uvedl ředitel odboru dohledu Celní správy Petr Müller.

Česká republika je významným tranzitním centrem nelegálního obchodu. Vzorky proto využijí také pracovníci České inspekce životního prostředí.

„Z Afriky přes nás míří nosorožčí rohovina do asijských komunit v Evropě nebo přímo do zemí východní Asie. Vzorky poslouží k osvětě a k výuce inspektorů, aby lépe zvládali určování rohoviny. Málokdy se totiž přepravují celé rohy, asijská komunita často obchoduje pouze s malými kousky,“ vysvětlila Pavla Říhová, vedoucí oddělení mezinárodní ochrany biodiverzity a CITES České inspekce životního prostředí.

Podívejte se, jak vypadalo pálení rohoviny před třemi lety:

