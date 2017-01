Ohrožená Kaštanka v Hradci vyhrála anketu o nejkrásnější alej roku

„Pevně doufáme, že vítězství v této anketě pomůže při jednáních o zachování této unikátní aleje pro další generace. Bohužel i nadále hrozí Kaštance vykácení, a proto v našem úsilí nepolevíme,“ slíbil Rudolf Nyč ze spolku, jenž je organizátorem petice, kterou jen na internetu podepsalo přes 500 lidí (více čtěte zde).



Jírovcová alej v hradecké Opatovické ulici uspěla v konkurenci 52 dalších alejí, které přihlásili lidé z celé České republiky.

Na druhém místě za Kaštankou skončila alej v Pivovarské ulici v Lysé nad Labem, třetí místo vybojovala březová alej u Jilemnice. Anketu Alej roku vyhlašuje sdružení Arnika už od roku 2010.

Stavba dvoukolejky v Hradci Králové by měla začít v druhé polovině roku 2018 a trvat má zhruba do konce roku 2020. Podle návrhu SŽDC by bylo nutné stromořadí kvůli plánované stavbě ořezat natolik, že by stromy nejspíš nepřežily.

Loňská vítězka, kaštanová alej u Jedovnice na Blanensku, potřebovala k vítězství v anketě Alej roku 1381 hlasů.