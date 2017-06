Falešný italský policista okradl seniorku v Hradci, peníze prohrál

Ve čtvrtek dopoledne na pětasedmdesátiletou Hanu K. z Hradce Králové zazvonil muž ve věku kolem čtyřiceti let. Představil se jako kriminalista, který vyšetřuje krádež 230 tisíc korun.

„Ukázal mi průkaz, to jsme ještě stáli ve dveřích. Byl v civilu. Pak šel dovnitř, posadil se na židli a začal mě poučovat, jak jsou staří lidé neopatrní. Připomínal mi toho sportovce Šebrleho, byl to vazba chlap. Chtěl moji občanku, aby si zapsal, že o tom případu nic nevím,“ vylíčila na policejním brífinku novinářům energická žena.

Muž se začal zajímat, kolik má doma peněz v hotovosti.

„V šuplíku mám obálku, kam vnoučatům šetřím na Vánoce. Bylo tam asi šest tisíc. Když jsem s obálkou přicházela k němu, vytrhl mi ji z ruky. Chtěla jsem se s ním přetahovat, strčil do mě a já spadla na gauč. Dal mi ruku na pusu a řekl: ‚Buďte zticha, nechci vám ublížit, potřebuji peníze na pohřeb, umřela mi dcera, pak vám je vrátím,“ říká žena, která chodí o francouzských holích.

Zloděj nechal ženě tisícovku

Peníze v obálce přepočítal a ženě vrátil tisícovku.

„Řekla jsem mu, že to jsou moje poslední peníze. Tisícovku položil na stůl a řekl: ‚Do soboty vám to snad vystačí, v sobotu peníze přinesu na zpět, hlavně to nikomu nehlaste.’ Pak z bytu odešel,“ říká Hana H., která pak šla případ oznámit na policii.

Policisté získali podrobný popis pachatele a hlídky začaly pročesávat město. Falešný policista v tu chvíli zvonil na byt čtyřiaosmdesátileté ženy.

„V tomto případě ale seniorka muže z bytu vykázala, také ona případ oznámila,“ říká Jan Čížkovský z krajského policejního ředitelství v Hradci Králové.

Policista Jan Lokvenc byl jedním z těch, kteří zloděje s falešnou policejní identitou na ulici zadrželi.

„Popis byl detailní, věděli jsme, že se nemůžeme mýlit. Měl u sebe peněženku, kde byl falešný průkaz italského policisty. Byla to vlastně jen samolepka, kterou se prokazoval poškozeným. Od nahlášení trvalo dvě a půl hodiny, než jsme ho objevili. Nekladl odpor, byl jako beránek a přiznal se,“ říká Lokvenc.

Peníze u sebe muž neměl, prohrál je na výherních automatech. Z výslechu muže i dalšího vyšetřování vyplynulo, že se ještě před osmou ráno, než zvonil u prvního bytu, zastavil v kasinu a pak tam přišel utratit i seniorčiny peníze. Když mu došly, vydal se k druhé z žen.

Známá firma

Devětačtyřicetiletého muže, který se za cizince jen vydával, už policie zná kvůli jeho trestné minulosti. Dechová zkouška po zadržení ukázala, že pil alkohol. Ke zmíněným skutkům se přiznal a tvrdil, že jich lituje. V případě prokázání viny mu za přečin krádeže hrozí až dva roky odnětí svobody.

„Důležité je, aby nám poškození co nejdříve případ oznámili a pachatele podrobně popsali. Čím je doba od útoku delší, tím se pravděpodobnost dopadení pachatele snižuje. V tomto případě byla spolupráce s poškozenými výborná,“ říká Čížkovský.

Loni královéhradečtí policisté vyšetřovali 101 trestných činů, u kterých byl poškozený starší pětašedesáti let. Objasněnost byla 56 procent, to znamená, že více než polovina pachatelů skončila v poutech. Za prvních pět měsíců letošního roku policie eviduje 50 případů a ve 42 procentech zjistila pachatele.

„K dramatickému nárůstu tohoto typu trestné činnosti v poslední době nedochází. Převažují majetkové trestné činy, násilných zločinů je minimum,“ dodává mluvčí hradecké policie Ondřej Moravčík.