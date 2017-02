Fanouškům Hradce Králové někdo vykradl sklad vlajek, obviňují rivaly

Hradecký fotbalový fanklub Votroci 2000 měl předměty uskladněné ve stavební buňce v areálu Všesportovního stadionu v Malšovicích. Neznámý pachatel vypáčil dveře a ukradl prakticky všechny vlajky fanklubu. V tu dobu měly být ve skladu vlajky s nápisy United Vandals a Ultras Hradec Králové, 90 klubových vlajek a 100 dalších vlaječek. Zmizel také sektorový dres, takzvané choreo o rozměru 12 krát 12 metrů.

„Policie původně škodu ocenila na 50 tisíc, ale ve skutečnosti je mnohem větší. Jen na předmětech fanklubu je škoda 75 tisíc korun, dalších peníze bude stát oprava dveří a své věci tam měli také někteří členové. Celková škoda se pohybuje kolem 120 tisíc korun,“ sdělil předseda fanklubu Votroci 2000 Jan Kotouček.

Na vloupání se přišlo v pátek, když jeden z členů spolku nesl do skladu další předměty. Podle správce stadionu však k činu mohlo dojít kdykoliv za poslední asi dva měsíce.

„Oni tam už od prosince nebyli a když jdete okolo, ani teď si nevšimnete, že buňku někdo vykradl. Stojí sice na našem pozemku, ale patří fanklubu, tak si jí moc nevšímáme. Na bezpečnostních kamerách jsme nic neviděli,“ řekl správce stadionu Milan Ptáček.

Podle Kotoučka šlo o velké vlajky a zloději proto museli mít dodávku. „Do pick-upu by se to nevešlo, na to jsou vlajky moc dlouhé a bylo jich hodně. Troufnu si říct, že je to vůbec největší krádež vlajek v českém sportu,“ zmínil Kotouček, podle něhož jsou vlajky na trhu neprodejné a běžný zloděj by z nich proto měl jen minimální zisk. „Buď se s nimi mohou někde přikrývat bezdomovci nebo je ukradli členové jiného fanklubu,“ odhadl.

Podobnou teorii prověřují také policisté. Jednou z vyšetřovacích verzí je, že předměty odcizil jiný tábor fanoušků.

Cizí fanklub by se pochlubil

„Jedná se však o ojedinělý případ, protože vlajkonoši ani hooligans nemají ve zvyku se uchylovat k takovýmto praktikám a většina táborů by takovýto způsob získání vlajek fanoušků soupeře pokládala za ostudný,“ uvedla hradecká policejní mluvčí Iva Kormošová.

Hradečtí fanoušci však na internetu obviněními nešetří. Za možné pachatele označili rivaly z Pardubic nebo z pražské Slavie. „Vidím dva podezřelé tábory. Pardubice za zostuzovaní již několik let. Nebo Slávisti,“ napsal uživatel Ds.

„Srabácká, obyčejná zlodějina, jako odpověď na elegantní fór hradeckých hokejek,“ reagoval uživatel gunny na akci hokejových fanoušků Mountfieldu, kteří se v pátečním derby v Pardubicích vmísili do sektoru domácích a roztáhli tam hradecké choreo. Jenže taková dedukce je mylná. K vloupání v Hradci Králové totiž došlo ještě před pardubickou akcí a navíc fankluby fotbalistů a hokejistů se příliš nepřekrývají.

„Kdyby to udělal cizí fanklub, už by to dávno pustil do světa. V těchto případech jde o to, veřejně druhý tábor zostudit. I kdyby pak vlajky vrátili, už je nemůžeme použít. Takový je nepsaný zákon,“ vysvětlil Kotouček s tím, že fanklub teď bude muset vyrobit nové vlajky. Největší klubová zástava podle něj ve skladu naštěstí nebyla. „Tu už tam nenecháváme. Je to takové štěstí v neštěstí,“ dodal.

Vlajka se krade při zápase, reagovali fanoušci Pardubic

Lidé z fanklubu FK Pardubice spojitost s vloupáním odmítají. Krádež vlajky se má podle nich odehrát na stadionu při zápase a takovýto postup je podle nich pod úroveň.

„Jde o to, jestli by se tím někdo vůbec chtěl chlubit. Třeba v Polsku by se tím možná pyšnili a plácali se po zádech, ale toto není styl českých fanoušků. Z naší strany to určitě žádná akce není. Samotné nás zajímá, jestli se tím někdo pochlubí a kdo to byl,“ řekl Jan Seifert z pardubického fanklubu.

Pachatelům hrozí za vloupání až dva roky vězení. Policie žádá případné svědky, aby se obrátili na bezplatnou linku 158 nebo na telefon 974 526 671.