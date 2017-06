Hradecký divadelní festival bude kratší, přesto nabídne více představení

Pořadatelé ke zkrácení přistoupili z finančních i personálních důvodů. „Deset dní bylo pro lidi z divadla náročných, někdy to nebylo v lidských silách utáhnout,“ uvedla ředitelka Klicperova divadla Eva Mikulková.

Dodala však, že diváky v žádném případě nečeká okleštěný program. Spíše naopak. „Díky novému stanu se letos počet vystupujících oproti minulým letům ještě zvýší,“ upozornila ředitelka.

Pořadatelé festival letos ukončí se školním rokem. „Bude to symbolické, ten den se předávají vysvědčení a děti se rozprchnou na prázdniny,“ řekla šéfka Divadla Drak Eliška Finková. „Letos to bude zkušební ročník, po kterém se uvidí, jak dál. Ve smlouvě s městem máme uvedeno, že osm dní je minimální doba konání festivalu,“ uvedla ředitelka Mikulková.

Program Kompletní festivalový program na scénách Klicperova divadla je uveden na webu www.klicperovodivadlo.cz. Podrobný program v Divadle Drak je zveřejněn na stránkách draktheatre.cz. Seznam akcí v rámci Open Air Programu je popsán na webu www.openairprogram.cz.

Hlavní program se bude odehrávat v Klicperově divadle, studiu Beseda a v Divadle Drak. Před ním vyroste nové šapitó, které po celou dobu konání obsadí pražský soubor Cirk La Putyka. Ten divákům představí nejen své prověřené úspěšné kusy, ale také nejnovější představení Black Black Woods, v němž se po pěti letech sejdou na jednom pódiu Rostislavové Nováci, mladší a starší, otec a syn.

„Chtěli jsme udělat nový projekt, který vybočuje ve všech směrech. V první verzi měl pět a půl hodiny, nyní je čtyřapůlhodinový. Diváci v něm neuvidí jediné salto, stojku či vis na hrazdě,“ popsal Novák mladší vystoupení, kterým La Putyka festival otevře.

Open Air rozšíří i do dalších částí města

Promění se i venkovní část festivalu, kterou pořádá nezisková kulturní organizace Kontrapunkt. „Máme snahu opustit tradiční staré centrum a zatáhnout do dění celé město, aby festival překročil i obě řeky,“ prozradila ředitelka venkovní části festivalu Martina Erbsová.

Kromě uliček starého města, Velkého a Malého náměstí či přilehlých Žižkových sadů zamíří doprovodný program i na Slezské Předměstí do kavárny Kraft v Pilnáčkově továrně, na Masarykovo náměstí, do Bia Central a Walk Thru Gallery či mezi paneláky do ulice Jana Masaryka na Moravském Předměstí.

Obsáhlý program připravilo i Divadlo Drak, které kromě standardních divadelních představení vlastních i hostujících souborů nabídne třeba maringotky s workshopy nebo výuku přímo v divadle.

„Vyučovat u nás bude alternativní škola Hučák, jsme moc rádi, že na děti bude divadlo působit takhle přímo,“ prozradila Dominika Špalková z Draku.

Pro rodiny s dětmi bude mít loutkové divadlo program v šapitó a jeden den chce do ulic vypustit i obří loutky. Tradiční Dračí pouť letos nahradí Dračí víkend, při němž budou divadelníci poprvé stáčet med od svých včel, které chovají v úlech na střeše divadla. Většina představení Open Air Festivalu je zdarma či za symbolické vstupné. Vstupenky do Klicperova divadla či Draku lze zakoupit v předprodejích obou divadel.

„Některá představení jsou vyprodána, ale na jiná jsou lístky stále k dispozici. Nejlepší je využít náš on-line předprodej,“ doporučila dramaturgyně Klicperova divadla Jana Slouková.