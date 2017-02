Jazzinec sází na muziku z ciziny, od Jany Kirschner po balkánské Romy

Slovenská zpěvačka Jana Kirschner, uznávaný izraelský kytarista Oz Noy nebo zběsilá dechovka z Rumunska Fanfare Ciocarlia budou hlavními magnety festivalu Jazzinec.

Nabídne 11 večerů na třech různých místech, na letošní přehlídce budou čeští umělci v menšině. Festival zahájí v sobotu 18. února trio britského kytaristy Femi Temowa, jenž se proslavil jako kapelník doprovodné skupiny zesnulé superhvězdy Amy Winehouse.

„Letos se nám podařilo dát dohromady snad nejvíc mezinárodní sestavu v historii Jazzince, kterou doplní nadprůměrné české kapely. Není to proto, že bychom chtěli upozadit českou scénu, ale naopak ji chceme inspirovat,“ říká zakladatel a šéfdramaturg festivalu Tomáš Katschner. Na Jazzinci zahrají hudebníci z USA, Velké Británie, Norska, Izraele, Indie i Slovenska.

Právě od našich sousedů přijede nejznámější jméno – multižánrová zpěvačka Jana Kirschner. Naváže na loňský koncert Richarda Müllera.

„Jana Kirschner je známá díky několika hitům, ale její muzikantský prostor je velice široký. Pamatuju si ji v 90. letech ještě jako vycházející popovou hvězdu. Od té doby se posunula, vyzkoušela si řadu alternativních projektů, vystupovala také v jazzových klubech. Je to osobnost, která má více tváří,“ vysvětluje Katschner. Slovenská zpěvačka přiletí speciálně kvůli trutnovskému koncertu z Londýna, kde v současnosti žije.

Výrazná izraelská stopa

Na předchozích ročnících poměrně pravidelně vystupovali jazzmani z Izraele a letošek nebude výjimkou. Jedním z hlavních lákadel je Oz Noy Trio kolem kytarového mistra žijícího v USA, jehož pojetí jazzu má funkový nádech. Vystoupí s ním vynikající baskytarista, rodák z Bronxu Jimmy Haslip a jeden z nejlepších světových bubeníků Keith Carlock, který absolvoval i turné se Stingem.

Program Jazzinec 2017 18. 2. Koncertní síň B. Martinů: Femini Temowo Special Trio (GB/CZ), Tomáš Sýkora sólo piano

23. 2. Koncertní síň B. Martinů: Otto Hejnic trio & Chuck Wansley (USA)

27. 2. Uffo: Fanfare Ciocarlia (RP)

3. 3. Koncertní síň B. Martinů: Robby Marshall Quartet (USA/CZ)

9. 3. Pod Hradem: Petra Börnerová Trio (CZ/SK), Ďura & Blues Club

18. 3. Koncertní síň B. Martinů: Crystal Monee Hall Band (USA/CZ), Uriel Herman Quartet (IZ)

25. 3. Festivalové finále v Uffu: Oz Noy Trio (IZ/USA), Hadar Noiberg Trio (IZ/USA), Marius Neset Band (NO), Sarathy Korvar (USA)

6. 4. Koncertní síň B. Martinů: Hot Sister, Trio Josefa Vejvody

12. 4. Koncertní síň B. Martinů: Scintilla Project (CZ/NO), Boundary Jazz Quintet (CZ/PL)

15. 4. Uffo: Jana Kirschner (SL), Dragon‘s Brew

27. 4. Koncertní síň B. Martinů: Invisible World Quartet (CZ/RS/TR), Katie Bradley Band (GB/CZ)

www.jazzinec.cz

„Oz Noy u nás ještě nikdy nehrál, pro trio v tomto složení to bude v České republice jediný koncert. Všichni tři patří mezi top muzikanty,“ dodává zakladatel Jazzince.

Izraelský jazz zanechá na festivalu silnou stopu. V březnu přijede mladá flétnistka Hadar Noibergová, moderní jazz s přesahy do rocku a world music představí Uriel Herman Quartet, který v loňském roce odehrál vynikající koncert v Náměšti nad Oslavou. Jeho lídr vystudoval klasickou hudbu, k jazzové improvizaci se dostal díky spontánním úpravám rockových skladeb, například od kapely Nirvana.

„Klasická hudba a klasické hraní jsou mému srdci stále blízké, ale to, co mi chybělo, byla svoboda vymanit se z dané formy... prostě svoboda improvizovat, svobodně se vyjádřit,“ říká Uriel Herman, jenž pobývá v Evropě a Latinské Americe. V Kostarice absolvoval celonoční šamanský rituál, podle jeho slov ho obřad definitivně otevřel originální improvizované hudbě.

Kromě Oz Noy Tria vystoupí na konci března na festivalovém finále patrně nejlepší jazzový saxofonista mladé generace, Marius Neset z Norska, a bubeník indického původu Sarathy Korwar, jehož loňské album Day To Day způsobilo v jazzových kruzích senzaci.

„Sarathy Korwar se narodil v USA, vyrůstal v Indii a dnes žije v Anglii. Do jazzu vnáší indické prvky, ale zároveň také nejrůznější vlivy ze současné hudby. Je naprosto originální. Možná to pro někoho bude až příliš avantgardní, ale i to je cílem festivalu, ukazovat zajímavé věci, které se ne každému musí líbit,“ vysvětluje Tomáš Katschner.

Živelná dechovka z Balkánu

Jeho věty platí také pro kapelu, které na Jazzinec přiveze nejzběsilejší vystoupení – energickou balkánskou dechovku Fanfare Ciocarlia. Punkovou energií nabití Romové z rumunského venkova v trutnovském Uffu vystoupili před třemi lety na samostatném koncertu. Také tentokrát mohou fanoušci očekávat živelnou jízdu. Na koncertě bez židlí diváci podle Katschnera zapomenou na to, že je únor.

„Fanfare Ciocarlia se před dvěma lety spojili s kanadskými kytaristy a do jejich hudby přešly jazzové prvky. Pracují s improvizací, která je pro jazz typická. Je to v podstatě balkánský jazz,“ objasňuje šéf festivalu zařazení dechovky do programu.

Velkou postavou festivalu bude slovenský baskytarista Fedor Frešo, jenž figuroval v původních sestavách slavných part Blue Effect, Soulmen, Prúdy či Collegium Musicum Mariána Vargy. Začátkem března v Trutnově vystoupí se souborem Ďura & Blues club na vzpomínkovém večeru věnovaném trutnovským jazzmanům Jiřímu Kyselovi a Remblinu Rexovi.

Čeští muzikanti budou hlavně hrát v doprovodných kapelách zahraničních hvězd. Jednou z mála výjimek bude úvodní sólový koncert pianisty Tomáše Sýkory. V Trutnově dobře známá pianistka Beata Hlavenková tentokrát přijede představit českonorský projekt Scintilla, kde účinkuje společně s hvězdou norského jazzu, klávesistou Andersem Aarumem. Festival uzavře na konci dubna britská bluesová zpěvačka Katie Bradley.

Většina vystoupení Jazzince se uskuteční v Koncertní síni Bohuslava Martinů, tři koncerty včetně festivalového finále v kulturním centru Uffo, jeden v Music baru Pod Hradem. Celofestivalové vstupenky zmizely z prodeje bleskově, 80 procent lístků si přitom fanoušci koupili v době, kdy organizátoři ještě nezveřejnili jméno ani jednoho z účinkujících.

V loňském roce byly s výjimkou jediného vystoupení všechny koncerty vyprodané. Součástí 19. ročníku bude stejně jako v předchozích dvou letech mezinárodní fotografická soutěž Jazz World Photo. Její vítěze pořadatelé vyhlásí na festivalovém finále 25. března.