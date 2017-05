Trutnovský festival nového cirkusu Cirk-UFF opět uvede několik premiér

Hlavní hvězdou bude australské uskupení Gravity & Other Myths, které v evropské premiéře uvede kritikou ceněné představení Backbone. Australané vloni na podzim nový kus v Trutnově pod vedením režiséra Darcyho Granta tři týdny zkoušeli (na zkoušku se podívejte tady), letos v březnu mělo představení premiéru v Adelaide.

„Měl jsem možnost premiéru navštívit a musím říct, že je to strhující a přitom kouzelné představení. Jedno z těch, z něhož jsou nadšeni diváci i kritika,“ řekl ředitel festivalu Libor Kasík.

Představení, jehož název v českém překladu znamená páteř, hledá odpovědi na to, co je to síla. Zkoumá, odkud přichází a jak se dá měřit. Backbone je oslavou vzájemné lidské provázanosti.

„Toto je cirkus, jaký jste nikdy předtím neviděli, cirkus, který zachází až do koncepčních a intelektuálních limitů,“ napsal v recenzi australský list InDaily Adelaide.

Cirk-UFF bude vedle německého Recklingausenu jednou ze dvou možností vidět toto představení v Evropě. Australané ho v Trutnově uvedou hned třikrát, premiéra bude v pátek, reprízy v sobotu a v neděli. Backbone je po loňské světové premiéře projektu Filament dalším velkým mezinárodním představením, které festival uvidí.

Část australského souboru zůstane po konci festivalu v Trutnově a bude zde týden zkoušet nové představení. „Bavili jsme se o tom, že by příští rok na Cirk-UFF mohli vystoupit s novou věcí,“ prozradil Kasík.

Směsici nového cirkusu a nové magie přiveze do Uffa francouzský ansámbl Compagnie SansGravité v představení Déluge.

„Hra je o geniálním a zároveň bláznivém vynálezci, kterému v jeho laboratoři nejprve až nadpřirozeným způsobem vše funguje do momentu, než se naopak začne vše hroutit,“ přiblížil hlavní zápletku festivalový ředitel.

Opět nechybí La Putyka a Bratři v tricku

Takřka tradicí se v Trutnově už stala přítomnost nejlepšího českého souboru La Putyka. Tentokrát festival ve středu zahájí novinkou Batacchio, která je inspirována poetikou kočovných divadelních společností. Nový cirkus se v něm prolíná s tancem, fyzickým divadlem a ilusionismem. La Putyka odehraje na Cirk-UFF také starší inscenaci Airground o cestě k samostatnosti a pohrávání si se zemskou přitažlivostí, kterou speciálně upravila pro venkovní provedení.

Program středa 31. května 19:00 CIRK LA PUTYKA: BATACCHIO čtvrtek 1. června 19:00 [PLAY] boyz: SYNOVIAL

20:00 CIRK LA PUTYKA: BATACCHIO pátek 2. června 14:30 CIRK LA PUTYKA: AIRGROUND

16:00 CINK CINK CIRK: DUKTO

17:00 CIRKUS TeTy: HRDINKY

18:00 BRATŘI V TRICKU: BĚŽKAŘSKÁ ODYSEA

19:00 GRAVITY & OTHER MYTHS (Austrálie): BACKBONE

20:30 LOSERS CIRQUE COMPANY: BEACH BOY(S)

21:45 CIRQUE GARUDA: PANTOKINE (extrakt)

22:00 PÁTEČNÍ CIRK-UFF PÁRTY sobota 3. června 10:00 CIRKUS LeGRANDO: DOPOLEDNE PRO DĚTI

13:30 CIRKUS TeTy: HRDINKY

14:30 SQUADRA SUA: SOLDATES

15:30 CINK CINK CIRK: DUKTO

16:00 BRATŘI V TRICKU: BĚŽKAŘSKÁ ODYSEA

17:00 ATI SPHERE: KONTAKTNÍ ŽONGLOVÁNÍ A CUBE ACT

17:15 CIRK LA PUTYKA: AIRGROUND

18:30 COMPAGNIE SANS GRAVITÉ (Francie): DÉLUGE

20:00 LOSERS CIRQUE COMPANY: WALLS & HANDBAGS

21:30 GRAVITY & OTHER MYTHS (Austrálie): BACKBONE

23:00 SOBOTNÍ CIRK-UFF PÁRTY neděle 4. června 14:00 HOLEKTIV: STUDY

15:00 PRUHOVANÁ VÝZVA

15:30 CIRKUS PRIDE

17:30 SQUADRA SUA: MONSTERA DELICIOSA

18:30 COMPAGNIE SANS GRAVITÉ (Francie): DÉLUGE

20:00 UFFOGRAVITY & OTHER MYTHS (Austrálie): BACKBONE

Festival připravil celou řadu českých premiér. Trutnovskému publiku dobře známí Bratři v tricku uvedou Běžkařskou odysseu. Soubor v historii festivalu chyběl pouze jednou, představení o dvou běžkařích ztracených v mapě i ročním období je třetí premiérou, kterou pro Trutnov připravil.

„Myslím, že to jasně vypovídá, jak rádi máme Cirk-UFF. Troufnu si říci, že nás trutnovské publikum zná a my je také. Vždy dobře reagují, jsou bezprostřední, vstřícní a uvolnění,“ řekl Adam Jarchovský ze souboru Bratři v tricku.

Cirkus TeTy specializující se na vzdušnou akrobacii na lanech poprvé předvede show Hrdinky pod režijním a dramaturgickým vedením držitele ceny Thálie Radima Vizváryho.

Novinku Dukto, která je oslavou léta, odlišností a šílenství, přivezou také mladíci ze souboru CinkCinkCirk. Jejich kus kombinuje žonglování, novou magii či street dance s ojedinělou technikou hair hanging, tedy visením za vlasy. To vše za doprovodu živé autorské hudby.

V programu sedmého ročníku festivalu se objeví také klaunské trio Squadra Sua nebo kontaktní žonglování v podání Ati Sphere. Jako každý rok dorazí z Brna cirkusová škola LeGrando a diváci si tak budou moci některé cirkusové disciplíny přímo vyzkoušet.

Páteční a sobotní večer uzavřou afterparty v Kaffé Horn. Zahraje na nich například pionýr české electroswingové scény DJ Meckie Messer, saxofonista Tomáš Průša a houslista Martin Sedlák z vyhlášené balkánské formace Circus Brothers.

Po loňském úspěchu se bude opakovat společné focení v pruhovaných trikách, hned po něm v neděli odpoledne diváci a účinkující vyrazí na průvod Cirkus Pride trutnovským centrem. Na loňské fotografii figuruje 200 účastníků v pruhovaných trikách.