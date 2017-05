Trutnoff míří k Hrádečku, obec však festival v přírodním parku nechce

Martin Věchet si vybral místo pro konání „nového“ festivalu Trutnoff a snad by to ani nebyl on, kdyby tím nezpůsobil poprask. Zakladatel českého Woodstocku, jenž po letech opustil pro něj nedotknutelnou půdu trutnovského Bojiště, si pro 30. ročník pronajme 11 hektarů soukromé louky u Hrádečku a chalupy Václava Havla, jehož pasoval na festivalového náčelníka.

Věchet už oznámil jména kapel, pevný termín a pro návrat ke kořenům vymyslel i pojmenování Zahradní slavnost. Nejbližší obec však s jeho projektem zásadně nesouhlasí.

Pořadatelé si sice vypůjčili soukromé pozemky, a tak městys Mladé Buky akci strpět musí, zasáhnout ale mohou krajský úřad či odbor životního prostředí trutnovské radnice. Právě na tyto dvě instituce se obrátily Mladé Buky, jež se s myšlenkou festivalu smiřují jen obtížně.

Martin Věchet alias Geronimo o pořadatelství vyjednával ve Velkých Svatoňovicích, velmi rychle vzala za své myšlenka na Open Air Workshop u Pomezních bud, ale nejvíc se mu zamlouvají louky nad Hrádečkem.

„Festival se uskuteční podobně jako v roce 1987 na soukromé louce mezi lesy poblíž epicentra svého vzniku - symbolicky nad Hrádečkem našeho náčelníka. Zahradní slavnost by měla evokovat počátky a okolnosti vzniku setkání v letech 1984 a 1987, kdy kapely a lidé měli k sobě blíž a festivaly nebyly součástí jednoho velkého byznysu a průmyslu zábavy,“ říká Věchet.

Starostka Mladých Buků Lucie Potůčková do poslední chvíle doufala, že si organizátor vybere místo jiné. S místem ostře nesouhlasí a má několik důvodů, hlavně špatnou přístupovou cestu a jílovité podloží místních luk.

„Místní komunikace má normu jen do 3,5 tuny, takže bude velký problém s dopravou. Rovněž terén je velmi komplikovaný, pokud zaprší, louky zůstanou rozorané a už to nikdo neopraví. Navíc jde o evropsky významnou lokalitu a přírodní park. Nemyslím si, že je schopná takovou zátěž unést a vypořádat se s ní,“ vypočítává starostka Mladých Buků.

„V parku nelze festival povolit“

Organizátoři festivalu skutečně mohou narazit. Odbor životního prostředí trutnovské radnice potvrzuje, že se akcí zabývá a je pravděpodobné, že Věchet se bude muset obejít o část z 11 hektarů, která leží na území přírodního parku.

„V něm akci jednoznačně nelze povolit,“ zdůrazňuje vedoucí odboru životního prostředí Vendula Kasperová.

Starostka má problém rovněž s propůjčením si odkazu bývalého prezidenta Václavu Havla.

„Řeknu to naplno: pan Věchet má špatnou pověst a ani já v něj bohužel nemám velkou důvěru. On si z Václava Havla dělá marketingovou značku a nám už to leze na nervy, protože pan Havel byl přes pole jeden z nejbližších sousedů, velmi dobře jsme jej znali a jeho odkaz je zde nesmírně citlivý. Tomu místu, které si vybral, u nás říkáme Olžina vyhlídka. Zrovna tam Olga Havlová často chodila na výlety a venčit psy. Je to klidové místo a mám strach z jeho devastace,“ říká.

Věchet přiznává, že pořádání komornějšího festivalu zpočátku způsobil šok rovněž ve Velkých Svatoňovicích. Podpořil jej někdejší starosta Zdeněk Štěpán, který byl ochotný půjčit své pozemky, avšak nakonec zvítězila symbolika Hrádečku.

„Prostě návrat ke kořenům. Je tu však i větší pozemek s výhledem na hory. Uvidíme, co bude dál, nic nekončí. Tento rok bude přelomový, nikoliv však konečný. Nic není natrvalo, věci pomíjejí a rodí se nové,“ říká mnohoznačně Věchet, jenž do Mladých Buků dorazí na pondělní zastupitelstvo, aby svou Zahradní slavnost obhájil.

„Uvidíme, co tomu řeknou nejen zastupitelé, ale i majitelé okolních pozemků. Někteří z nich jsou z toho záměru vyloženě nešťastní,“ dodává starostka.

Vstup bude levnější, ale chybí hvězdy

Pro Věcheta je blízkost Hrádečku zásadní. „Okruhem se vracíme do míst, kde vše začínalo. Po prvním rozehnaném pokusu o malý festival ve Starých Bukách v roce 1984 skončilo všech asi 120 až 150 statečných, kterým se podařilo proplížit přes lesy a obklíčení tehdejší bezpečnosti, právě na Hrádečku. Když na místo přijel náčelník, čerstvě propuštěný z vězení, a viděl, co se děje, nic rozumnějšího jej nenapadlo, než všechny pozvat k sobě domů. V roce oficiálního vzniku 1987, kdy byl festival znovu rozehnán, byl u toho opět. Aparaturu, která ve Volanově u Trutnova zůstala napospas osudu, schoval u sebe ve stodole na Hrádečku,“ vzpomíná Věchet.

Komornější, alternativněji zaměřený, různorodý i chartistický. Takový by měl být program Zahradní slavnosti. Vstupenky budou stát 980 korun a v ceně je i stanování.

„Vstupenky budou letos levnější než v předchozích letech, kdy jsme byli zatíženi i nestandardně vysokým nájemným za areál Bojiště,“ vysvětluje Věchet.

Podle něj bude Open Air Workshop směsí hudby, debat, projekcí, seminářů i divadel. „Tématům budou dominovat minulost, současnost a budoucnost festivalu - narozeniny, občanská společnost a výročí Charty 77,“ nastiňuje.

Hudební program se bude muset obejít bez zahraničních hvězd. Věchet má plán, který nazývá dramaturgickými zvraty. Mezi potvrzenými kapelami jsou Tata Bojs, minus123minut, Mucha, Sto zvířat, Čankišou, Plastic People, Hentai Corporation, Petr Váša a Ty syčáci nebo herec a písničkář Jiří Schmitzer. Objeví se ale i Cimbálová muzika z Horňácka nebo kapela Máma Bubo, která měla vystoupit na festivalu v roce 1984, ale při cestě na koncert byla s organizátory zatčena.