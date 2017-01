Dvě letní akce v Hradci končí. Narážíme u města, říkají pořadatelé

I když se všemožní lidé snaží do ulic Hradce Králové dostat život, zábava v něm zvolna skomírá. A to především v létě, kdy odjedou studenti. Sázkou na jistotu byly letní akce a festivaly, které vždy alespoň na chvíli salon republiky oživily. Ale už i ty začínají mizet.

Před pár dny Hradečany zklamali pořadatelé Dne Labe, když oznámili, že se dvoudenní akce v centru města letos konat nebude, a to proto, že ji město nepodpořilo zařazením do seznamu prestižních podniků Calendarium Regina.

Kvůli přístupu hradecké radnice se letos neuskuteční ani multižánrový rodinný festival Play Fair, který kromě zábavné měl ještě charitativní rovinu.

„Město podpořilo jiné hudebně kulturní akce, kde se bohužel hradí vstup. Naše akce byla pro veřejnost celá zdarma. Proto, že není městem finančně podpořena v Calendariu, by bylo těžké ji pro vás udělat zcela zdarma. Rozhodli jsme se ji zrušit, jelikož by nebyla tak kvalitní jako v minulých letech. Děkujeme za pochopení,“ vzkázali pořadatelé fanouškům Dne Labe na Facebooku.

Podle Pavly Obselkové z pořádající agentury Eventmedia s nezařazením do Reginy bojovali už v loňském roce. „Sice bychom dostali dotaci z odboru cestovního ruchu, ale tím, že nás nezařadili do Calendaria Regina, nemáme nárok ani na zábor prostranství, pronájem ploch či dopravní značení zdarma,“ vysvětluje Obselková.

„Nezařazením akce do Calendaria nezaniká možnost akci ve městě uspořádat. Pořadatelé mohou město požádat o dotace – a mnozí úspěšně o ně už žádají,“ říká mluvčí magistrátu Magdaléna Vlčková. Finanční podpora je však jen jednou částí výhod zařazení akce do kalendáře. Některé poplatky městu, jako například zábor veřejného prostranství, které jsou členům Calendaria Regina odpuštěny, totiž jdou do desetitisíců korun.

Podle Anny Maclové (KDU-ČSL), městské radní zodpovědné za kulturu, bylo potřeba udělat v Calendariu Regina pořádek, protože spousta pořadatelů si díky ní navykla o dotace vůbec nežádat, neboť počítala s Reginou.

Vyjádřete svůj názor: Vážení čtenáři,

* myslíte, že Hradec Králové skutečně žije?

* jsou kroky zdejší radnice správné?

* které akce podle vás patří do prestižního Calendaria Regina?

* co vám v kulturně společenském životě v krajském městě schází?

* vadí vám festivaly na letišti?

Vaše názory nás zajímají. Pište na redhk@mfdnes.cz

„To by mohlo být kvalifikováno jako obcházení dotačních pravidel,“ upozorňuje Maclová. Kdo bude do Reginy zahrnut, rozhoduje větší množství lidí hlasováním. „Já za sebe bych třeba v některých případech měla jiný názor, ale většina to kolikrát odhlasuje jinak,“ říká.

Je nutné také připomenout to, že náklady na podporu v rámci Calendaria Regina rok od roku rostou. Se zimními akcemi podle Maclové problém není, to Hradec prý žije hodně. „Bylo by však dobré oživit léto. Chceme na kulturní komisi diskutovat jak lidi motivovat, aby přišli se zajímavými akcemi, které by mohly oživit třeba náplavky. Ráda bych o tom hovořila hlavně s mladými lidmi, kteří mají dobré nápady,“ pokračuje Maclová.

Letní akce nejen že nepřibývají, ale spíše ubývají. Hradečané mohou pro letošní rok ze svého programu vyškrtnout i festival Play Fair, jehož dva úspěšné ročníky se uskutečnily ve Festivalparku na hradeckém letišti. Neuskutečnění charitativní přehlídky nemá sice co do činění s Reginou, avšak s přístupem města ano.

„Festival jsem se rozhodl letos neuspořádat“

Akci totiž pořádal Radek Maliník, který je známý spíš srpnovým festivalem Hip Hop Kemp, proti němuž někteří z vedení města poslední měsíce otevřeně bojují.

„Festival jsem se rozhodl letos neuspořádat, protože jsem ze „spolupráce“ s městem už unavený. Poslední čtyři roky tady ani tak nepořádám festivaly, jako spíš odrážím útoky a jen zpracovávám analýzy a tabulky, abych si je obhájil,“ říká Maliník.

Jeho spory s radnicí vyvrcholily loni na podzim, kdy zastupitelé rozhodli o vyloučení Hip Hop Kempu z Calendaria Regina, čímž pořádání akce zkomplikovali, neboť tím přišla o některé výsady. Například o jistotu, že se akce bude moci uskutečnit na městských pozemcích, které měl Maliník dlouhodobě v pronájmu.

Město mu však loni smlouvu zrušilo a pozemky pronajalo jinému podnikateli. Ten má povinnost i nadále je pronajímat pouze na akce zařazené do Reginy. Ostatní akce jsou už na jeho zvážení.

Že Hradec Králové není příliš přátelský ani k pořadatelům dalších podniků, potvrzuje i Obselková z Eventmedia. „Pořádáme akce i v jiných městech, takže máme srovnání. Třeba pro získání povolení v Praze nám stačí dodat podklady na třech listech, v Hradci těch listů chtějí padesát,“ upozorňuje.

Firma v posledních několika letech na Velkém náměstí pořádala dětskou mikulášskou akci Čerte, utíkej, avšak kvůli nepřízni úředníků se už loni rozhodli ji nepořádat. „Z města nám pak volali a divili se, že se akce konat nebude,“ dodává Obselková.