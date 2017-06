Nový hradecký stadion zdraží o 150 milionů, navýšení doporučil Pelta

Holobyt, polotovar, nekvalitní a polovičaté řešení. Anebo také: funkční, důstojná a moderní dominanta města. Lze jen stěží uvěřit, že tyto přívlastky si vysloužila jedna a tatáž stavba od čelných představitelů Hradce Králové. Zatímco v nedávné době stavbu fotbalového stadionu za 400 milionů korun opěvovali, na úterním zastupitelstvu ji až na výjimky poplivali.

Pozoruhodné je, že roznětkou se stal dopis vazebně stíhaného předsedy fotbalové asociace (FAČR) Miroslava Pelty. Ten sice „s potěšením oznamuje, že na projekt rekonstrukce bude možné čerpat významné finanční prostředky“, avšak zároveň konstatuje, že „stadion nenaplňuje požadavky na konání reprezentačních utkání“.



Zastupitelé tedy argumenty obviněného Pelty zvážili a po vzrušené debatě poměrem 21:2 schválili zpracování dokumentace, která počítá s navýšením nákladů o 150 milionů. Byli pro, přestože věděli, že ministerstvo školství po kauze šéfa FAČR a náměstkyně ministryně Simony Kratochvílové program na poskytování investičních dotací bez náhrady zrušilo (psali jsme zde).

Znamená to, že v Hradci nejspíš vyroste aréna za 550 milionů korun, ale bez dotační jistoty, a město riskuje, že veškeré náklady bude muset hradit ze svého. Zdražení o 150 milionů korun mají mít na svědomí skyboxy, zastřešení bočních tribun a další nadstandardy.

„Asociace nyní přichází s dalšími požadavky ve výši 150 milionů a není úplně jasné, v čem spočívají. Nechce se mně hlasovat o prodražení na základě dopisu od Pelty, který pobývá ve vazbě. Tento materiál navíc ani není dobře zpracován a není jasné, jestli se nám 150 milionů vrátí. Měli bychom připravit projekt ve variantě, která je co nejreálnější, aby ji mohlo financovat samo město. Obávám se, abychom nepřipravili dražší projekt a pak zjistili, že na to nebudou peníze,“ řekl zastupitel Martin Hanousek (ZPH a SZ).

Podle náměstka Jindřicha Vedlicha (TOP 09) ministerská dotace není svázaná s Peltou ani Kratochvílovou a primátor Zdeněk Fink (HDK) bude o případné podpoře jednat přímo na ministerstvu.

Město má už připravenou i krizovou variantu, která počítá, že celý stadion bude muset financovat ze svého. V takovém případě by se stavělo po etapách. V první by byla na řadě západní tribuna a část bočních. Západní tribuna, většina inženýrských sítí, vzduchotechnika, dopravní napojení, úprava hrací plochy včetně vyhřívání a nové osvětlení by vyšly na 269 milionů korun.

„Byl by to polotovar“

„Varianta nákladů 400 milionů korun je velmi úsporná. Já si nemyslím, že když takovou akci připravujeme, měli bychom ji dělat až tak úsporně,“ upozornil Vedlich. Na jeho stranu se vzápětí přidali i další.

„Šlo by o holobyt. Chyťme se této příležitosti a nechme našim pokračovatelům něco, na co budou pyšní,“ řekl vedoucí investičního odboru Valentin Avramov.

„Je špatné kupovat levné věci,“ míní Jan Michálek (ODS).

„Za 400 milionů se nedá postavit kvalitní stadion. Byl by to polotovar, do kterého se budou muset strkat další peníze. Rozhodujeme o budoucnosti, která bude buď dobrá, anebo polovičatá,“ varoval Lubomír Štěpán (KSČM).

„Ukazuje se, že stanovení maximální výše nákladů na 400 milionů korun byla chyba. Hradec tlačí před sebou klub jako brouk páchnoucí kuličku. Chceme hrát 1. ligu, ale žádný kvalitní hráč sem nechce ani není jednoduché je tady udržet. Jestliže z klubu chceme mít nějaký výtěžek, je potřeba mít kvalitní zázemí a tým, což bez stadionu nedosáhneme,“ přidal se i Václav Víška (ANO) a když podporu pro Peltovy nadstandardy vyjádřila rovněž ČSSD, bylo jasno.

Na pochybách však byla Monika Štayrová (ANO), podle které by město mělo zvážit, zda nepřekračuje své finanční možnosti: „Čeká nás Benešova třída, polytechnické centrum, ZUŠ Střezina, rekonstrukce Pospíšilovy a Pražské třídy, lesní hřbitov, podíl na zdvojkolejnění a jiné finanční akce. Také mne zarazilo, že v dopise Pelty je stanoveno, jakých parametrů má být dosaženo, jen obecně.“

Podobně uvažuje i Irena Krčmová (HDK): „Jsem málo informovaná a potřebovala bych vědět, které projekty budou ochuzeny. Chybí tu například řádný domov důchodců, v léčebně dlouhodobě nemocných leží lidé po šesti, nejsou dokončené cyklostezky.“

Do rozhodnutí zastupitelů se opřeli rovněž aktivisté. Poukazují hlavně na odmítnutí architektonické soutěže.

„Mám pocit, že se vracíme k modelu Parku Malšovice. Tam město neváhalo fanouškům věšet bulíky na nos se zatahovací střechou a celou řadou doplňků. Ty se postupně škrtaly, ale přitom náklady na stadion rostly do závratných výšin. Právě projektovaný stadion tyto chyby do velké míry opakuje. Opět se ukazuje, jak velkou chybou bylo odmítnutí architektonické soutěže. Ta by určila, které řešení je z funkčního, architektonického a i finančního hlediska nejlepší. Místo toho máme šunt z výprodeje, u kterého za nitky z vazby tahá Miroslav Pelta,“ podivuje se Aleš Dohnal z Kruhu pro občanskou společnost.