Za únosy podnikatelů dostali vyděrači až 14 let, jedna oběť zemřela

Soudní líčení doprovázela přísná bezpečnostní opatření. Obžalované Marka Majkuta, Juraje Chabadu, Mykolu Zadubu a Jaroslava Holovku doprovodili do soudní síně ozbrojení zakuklenci vězeňské služby. Podle spisu si totiž organizovaný gang počínal velmi brutálně. Jednomu z unesených podnikatelů měli muži údajně kleštěmi drtit prsty na rukou.

Soud shledal první tři obžalované vinnými z toho, že v létě 2015 unesli podnikatele Karla Taubeho a mučili ho, aby jim řekl, kde má schované peníze. Muže nakonec nechali zemřít a jeho tělo zakopali v lese. Loni v březnu unesli ze Slovenska dalšího podnikatele, kterého drželi na Rychnovsku. Tam je také dopadla policie, když ho donutili vybrat z bankomatu peníze (podrobnosti o případu čtěte zde).

Za zločiny zbavení osobní svobody a zavlečení dostal Majkut 14 let vězení, Chabada a Zaduba by měli za mřížemi zůstat 12 let. Čtvrtý obžalovaný, Jaroslav Volovka, odešel od soudu s pětiletým trestem. Podle rozsudku se účastnil jen druhého skutku, a to navíc jako návodce.

„Vzbudil v ostatních rozhodnutí poškozeného násilím a hrozbou násilí či jiné újmy zavléci z ciziny do České republiky. Jednali jako členové organizované skupiny, v úmyslu získat pro sebe značný prospěch,“ píše se v rozsudku.

Zabudu a Volovku také soud vyhostil z České republiky. Obžalovaní musí navíc zaplatit poškozeným za nemajetkovou újmu dohromady přes 2,2 milionu korun. S dalšími nároky soud poškozené odkázal na občanskoprávní spory.

Rozsudek není pravomocný. Majkut se na místě odvolal, ostatní si ponechali lhůtu.