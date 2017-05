Gang vyděračů podle spisu unášel podnikatele, soud hlídají zakuklenci

Dva Slováky - Marka Majkuta, Juraje Chabadu, Čecha Jaroslava Holovku a Ukrajince Mykolu Zadubu přivedli do jednací síně po zuby ozbrojení členové vězeňské služby.

Obžalovaní se zodpovídají ze zločinu zavlečení a zbavení osobní svobody ve spolupachatelství. Podle spisu v letech 2015 a 2016 násilím nutili k vydání peněz dva podnikatele, se kterými měli spory. Hrozí jim tresty okolo 15 let vězení.



„Organizovanost spočívá v tom, že role měli v obou případech rozdělené. Zatím se nechci vyjadřovat k tomu, kdo byl hlavou skupiny,“ uvedla státní zástupkyně Lenka Faltusová.



Podle spisu se předloni v létě Chabada, Majkut a Zabuda podíleli na únosu podnikatele Karla Taubeho, kterého prý dokonce mučili. Taube je přitom policistům známý z jiné kauzy. V roce 2013 ho krajský soud nepravomocně poslal na 5,5 roku do vězení za organizátorství zločinu zbavení osobní svobody (psali jsme zde). V roce 2012 se prý podílel na zinscenování svého únosu a únosu dalšího podnikatele, aby tím poškodil podnikatelku, se kterou měl prý obchodní spory. Tehdejší obžaloba Taubeho vinila, že z únosu obvinil právě ji.



Zpět ale k projednávanému případu. Podle spisu v létě roku 2015 trojice obžalovaných vylákala Taubeho pod záminkou předání nahrávky z „únosu“ z roku 2012 za částku sto tisíc korun do jedné restaurace na Chrudimsku.

Obžaloba viní trojici z toho, že Taubeho uvěznili v rodinném domě, od kterého měl prý Chadaba klíč, vysvlékli ho, spoutali na židli, donutili ho vypít asi třetinu vodky z půllitrové lahve a pak mu údajně Majkut kleštěmi začal drtit prsty na rukou.

„Požadoval po něm informace, kde má schované peníze,“ uvádí obžaloba.



Muže nechali svému osudu

Nakonec prý Taubemu vzali hotovost ve výši 100 tisíc korun, kterou měl u sebe, a byl to údajně Majkut s Chabadou, kdo si částku mezi sebou rozdělili.

Podle spisu pak Taubeho svázaného a s ústy zalepenými lepící páskou nechali svému osudu a odešli pryč. Časem jeho tělo zakopali v lese.



Přesné okolnosti úmrtí Taubeho jsou ale zastřeny tajemstvím. Taube zmizel v červnu 2015 a jeho tělo objevili policisté až v dubnu následujícího roku (podrobnosti zde).

„Vylákali ho do obce Poděčely, kde ho zbili, svázali, žádali od jeho družky a jeho právních zástupců peníze. Dopustili se zločinu zbavení osobní svobody s nedbalostním smrtelným následkem. Zemřel z nezjištěných příčin. Tělo bylo nalezeno až po velmi dlouhé době,“ uvedla Faltusová.



„Táta nám velmi chybí, nikdy se s tím nevyrovnáme. Takový trest, který by si zasloužili, ale tady stejně nedostanou. Zasloužili by si přesně to, co udělali s tátou. Ale to je nemožné,“ uvedl syn usmrceného muže, který líčení sledoval.

Únos ze Slovenska

Do druhého případu z loňského března jsou podle spisu zapleteni všichni čtyři obžalovaní. V Košicích údajně unesli slovenského podnikatele, kterého násilím převezli do České republiky. Ještě na Slovensku prý poškozeného donutili, aby jim vyzradil PIN kód. Z účtu ale nezískali nic, protože v ten den byl už vyčerpaný limit.

„Násilím poškozeného přemístili ze Slovenska na území České republiky v úmyslu získat od něho finanční částku jeden milion eur,“ uvedla Faltusová.

V Čechách ho prý drželi v jednom motorestu na Rychnovsku. Policie skupinu dopadla krátce poté, co poškozeného donutili vybrat z bankomatu alespoň 75 tisíc korun.



Jako první u soudu vypovídal čtyřiačtyřicetiletý Marek Majkut, který tvrdil, že slovenský podnikatel mu dlužil peníze.



„V garáži jsem ho posadil na stoličku a spoutal. Nic zlého jsem mu ale neudělal. Chtěl se něčeho napít, tak jsem vzal jeho bankovní kartu. Nebyl vyčerpaný limit, jak píše obžaloba. Vybral jsem asi 21 eur a koupil mu za to bagetu a vodu. Cestou do Čech jsme zastavili na dvou pumpách. Mohl požádat obsluhu o pomoc, aby zavolali policii,“ hájil se Majkut, který v Česku žije sedm let a byl několikrát soudně trestán. Podíl na únosu Taubeho odmítl úplně.



Další obžalovaní a svědci budou vypovídat v příštích dnech, hlavní líčení je naplánované do 25. května.