Led, oheň i mrazivá řeka. V Josefově drsňáci bojovali se záludnou tratí

Pevnostní město Josefov v Jaroměři si organizátoři extrémních překážkových běhů oblíbili. Vloni na podzim mezi hradbami z konce 18. století seriál Gladiátor race končil, v sobotu zde pro změnu začal jeho nový ročník.

Náročnou pětikilometrový závod s více než 20 překážkami si vyzkoušelo 1 300 drsňáků z celé republiky. Vypořádat se museli s těžkými silovými disciplínami i záludnou tratí. Vedla po zledovatělých cestách, hradebních valech, zčásti řekou a také vojenským podzemím. Vítěz Pavel Hrdina ji zvládl za 38 minut a 14 vteřin.



První borci vybíhají na trať v 10 hodin. Jsou dva stupně nad nulou a zatažená obloha. Naštěstí pro účastníky zatím nesněží, jak předpovídali meteorologové. Gladiátoři startují v patnáctisekundových intervalech. Už úvodní série překážek prověřuje připravenost závodníků. Ručkují po zavěšených kruzích na kovové konstrukci, proskakují pneumatikami, první ostrý výběh a sešup po zledovatělé stezce z kopce. Podobných překážek pro ně organizátoři připravili více než dvacet.

Diváci jsou rozprostření v hloučcích po celé trati, nejvíc jich stojí u startu, kde se nachází největší množství překážek. „Ručkuj jako opice!“ povzbuzuje žena s dítětem v náručí svého manžela, který právě vystartoval. „Drž se!“ křičí mužský hlas na mladou závodnici, jejíž nohy se jen těžkopádně trefují do pneumatik na zemi. „Mám úplně ztuhlé nohy,“ odpovídá mu dívka.

Dokázat si, že na to mám

Kdo některou z překážek nezvládne, musí udělat 20 „angličáků“ - známý cvik kombinující dřep a klik. U každé překážky stojí pořadatel, vysvětluje, jak ji zdolat, a také povzbuzuje. Kromě silových disciplín dávají účastníkům zabrat tvrdé výběhy, kluzké chodby v opuštěných pevnostních budovách i podzemní kasematy. Mix různorodých překážek a úkolů prověřuje gladiátory po všech stránkách. Házejí oštěpem, brodí se řekou, překonávají hradební valy nebo přetáčejí velkou pneumatiku.

Sportovci čekající na startu v sychravém počasí poskakují a procvičují tělo. „Trať v Josefově neznám, disciplíny jsou na těchto závodech většinou podobné. I když je docela zima, člověk se při závodu zahřeje. Někdy je problém, že se u překážek lidé nakupí a musíte čekat. Pak vám je opravdu zima,“ říká Viktor Bonček z Hradce Králové. „Letos toho nemám moc naběháno, chtěl bych se umístit aspoň v polovině,“ naznačuje své ambice.

Zatímco on vyrazí na trať během několika minut, poslední závodníci vyběhnou až za pět hodin. Pořadí organizátoři určili podle toho, kdy se zájemci přihlásili. Vedle ostřílených borců, kteří se závodů pro drsňáky účastní pravidelně, jsou na startu i mnohem méně zkušení nadšenci. Nejde jim o čas, ale o překonávání sebe samotných. „Je to adrenalin, sama sobě si dokážu, že na to mám. Hlavní je pro mě doběhnout bez zranění,“ upozorňuje Jana Filipová.

Medaile a termofólie v cíli

První závodníci se v cíli objevují ani ne hodinu po startu. Než proběhnou pod cílovým obloukem, musejí absolvovat poslední várku úkolů: uběhnout kolečko s až dvacet kilogramů vážícím kamenem, přeručkovat konstrukci pomocí zasouvání kolíků a překonat zhruba tři metry vysokou dřevěnou bariéru. Někteří si sahají na dno, s kameny neběží, ale jen pomalu jdou. Na poslední silové disciplíny rezignují a rovnou jdou dělat angličáky. „Kolíčkování dává nejvíc zabrat. Jsem unavený, ale spokojený,“ přiznává těsně po dokončení závodu Slávek Veselý z Prahy.

V cíli dostává od pořadatelů, stejně jako všichni aktéři, na krk pamětní medaili a balí se do termoizolační fólie. Ve vedlejším krytém stanu zkřehlí gladiátoři doplňují tekutiny i kalorie, na stole jsou připravené banány, sušenky, čokoláda.

Čas nejrychlejších borců trať zvládá přibližně za 40 minut, průměrně závodníci na trati stráví zhruba hodinu. Jiří Vacík z pražského oddílu Spartan gym patří do první skupiny. Mezi tuzemskými gladiátory není neznámou postavou, jen vloni zvládl 35 obdobných podniků po celé Evropě. Je zvyklý se umísťovat na předních příčkách.

„Byla to náročná trasa, hodně strmých stoupání a seběhů dolů, sníh se bořil. V chodbách uvnitř budov to docela klouzalo, závodníci tam padali,“ popisuje Vacík, který na zledovatělou trasu zvolil boty s hřeby. Nakonec obsadil druhé místo, lepší byl jen Pavel Hrdina. Jako jediný se dostal pod 39 minut.

Nejrychlejší žena, bývalá česká reprezentantka v běžeckém lyžování Zuzana Kocumová, doběhla se sedmiminutovou ztrátou. Naopak závodníci na posledních příčkách strávili na trati víc jak dvě hodiny.

Závodem ve východočeském pevnostním městě, které císař Josef II. nechal vybudovat v 80. a 90. letech 18. století, seriál Gladiator race zahájil letošní ročník. Celkem pořadatelé připravili pět podniků. Nejbližší zastávkou budou v květnu Milovice, kde se uskuteční historicky první mistrovství republiky v extrémním překážkovém běhu. Do Josefova se gladiátoři znovu vrátí na začátku září.