Josefov čeká Gladiator Race, extrémní běh pevností povede i do podzemí

Josefovská pevnost si už zvykla na filmaře nebo metal, ale tohle tu ještě nebylo. Na půldruhého tisíce závodníků odtud v sobotu ráno vyrazí na extrémní závod plný obtížných překážek. Poběží se po hradbách, vodou, bahnem i podzemními kasematy. V Josefově na Náchodsku se koná poslední z letošních překážkových závodů seriálu Gladiator Race. Intervalový start je od 9 hodin.

„Na desetikilometrové trati čeká na závodníky na tři desítky překážek,“ říká organizátor závodu, devětatřicetiletý Pavel Cibulka z Hradce Králové, který novému fenoménu posledních let stejně jako tisíce sportovců u nás zcela propadl.

Kdo má pro tyto závody předpoklady? Jsou to gymnasté? Atleti? Běžci?

Zdaleka nestačí, abyste byl jen výborný běžec. Závodník musí být psychicky i fyzicky zdatný, musí umět nejen po technické stránce překonávat obtížné překážky, ale zvládat i nepříjemné momenty. Závodníci dobíhají celí mokří a od bahna, někteří jsou odření nebo mají něco naraženého. Mohou být frustrovaní, že závod nezvládají.

Stačí, že jsem dobrý v jiných sportovních odvětvích a mohu v Josefově patřit k nejlepším?

Na tak dlouhou trasu, jakou máme připravenou, je nutné cíleně trénovat. Nestává se, aby byl někdo například „jen“ dobrý běžec do vrchu, přijel na náš závod a vyhrál ho. To platilo možná před pár lety, ale nyní už kvůli těmto běhům vznikají po celé zemi tréninkové skupiny, které až třikrát týdně tvrdě trénují.

Několika takových jsem si všiml i na Facebooku, kde se mezi sebou kamarádi hecují a motivují. Podobných závodů, kterých se účastní tisíce závodníků, roste jako hub po dešti.

V současné době jde opravdu o fenomén, je neskutečné, jak rychle se tento sport vyvíjí. Skoro každý víkend se můžete na nějakou podobnou akci přihlásit. Oproti jiným sportům to má velkou výhodu, vlastně potřebujete jen boty, vhodné oblečení a můžete jít na start.

Čím si ten velký zájem vysvětlujete?

Určitě to souvisí s nástupem běhání. Řada lidí hledá něco dalšího a běh s překážkami, který je akční, fotogenický a momentálně „in“, je jedna z možností. Mnoho lidí sedí celý den v kanceláři, domů jezdí autem nebo emhádéčkem, večer sedí u televize. My jsme jako malí lezli po stromech, ve městech zmizel přirozený pohyb. U tohoto sportu lze přirozený pohyb znovu pěstovat. Myslím, že popularita ještě zdaleka nedosáhla vrcholu.

Jak předejít úrazům a vůbec, jak se správně připravit?

Začátečníci by si neměli vybírat dlouhé tratě s velkým množstvím překážek. Pro někoho, kdo nemá žádnou zkušenost, je optimální tříkilometrový závod s deseti překážkami. Každému bych doporučil vzít si dobré boty, je obrovský rozdíl, jestli běžíte v keckách s ošoupanými podrážkami nebo ve speciálních se špunty, které jsou podobné kopačkám. Důležité je oblečení, které nesaje vodu. Hodně lidí dělá chybu, že si vezme obyčejné bavlněné triko s dlouhým rukávem, které nasaje několik litrů,když se namočí, což na deseti kilometrech běhu opravdu poznáte.

Co když na mě na trati přijde krize?

Úžasně funguje sounáležitost mezi závodníky, kteří si navzájem pomáhají a hecují se. Některé překážky jsou hodně těžké a v tu chvíli je taková pomoc důležitá. Na každé překážce je dobrovolník, který poradí.

Jaký je váš vztah k těmto běhům?

Musím přiznat, že ze začátku jsem k tomu měl až téměř odpor, přišlo mi to dětinské. Když jsem to však vyzkoušel, naprosto mě to pohltilo, a dokonce jsem začal přemýšlet, jak podobné akce a tratě ještě vylepšit. Z toho pak postupně vznikl Gladiator Race. Vymýšlíme nové překážky a hledáme zajímavé lokality, aby to nebylo sterilní a pořád dokola. Proto jsme rádi, že se nám povedlo uspořádat závod právě v Josefově.

Jaké překážky jste připravili?

Bude to mix přírodních a umělých, terén v pevnosti nabízí různé výběhy a přeběhy. Pod pevností je soutok řek, které určitě využijeme, závodníci se budou brodit proti proudu. Na trati bude i padací most, přemostění příkopu, různé bariéry, závodníci budou šplhat a nosit pneumatiky. Zapomenout nesmím na běh podzemními chodbami nebo opuštěnými baráky. Pevnost a okolí dává závodu opravdu velkou přidanou hodnotu.

U podobných závodů platí, že když se závodníkovi nepovede překonat překážku, musí nezdar nějak kompenzovat...

Kdo nesplní překážku, dostane trest, musí udělat dvacet angličáků (klik s výskokem, pozn. red.), přemýšlíme také o krátkém běhu navíc.

Přijde mi nepředstavitelné zvládnout všechna úskalí trati. Ti nejlepší to dokážou?

Na každém závodě jich pár je, čas vítěze tady v Josefově odhadujeme někde mezi hodinou a hodinou a deseti minutami.

Podívejte se na video ze závodu v Litovli na Olomoucku: