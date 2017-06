V Hradci chtějí Globus, firma si však vybrala nevhodnou lokalitu

Podle hradeckých ochránců přírody jsou pozemky u Gumovky poslední labskou nivní loukou s modrásky, která je rekreačně cenná. Vědí to i představitelé města, kteří začali s firmou ihned vyjednávat o jiných možnostech.

„Takový obchodní dům, jako je Globus, by v Hradci Králové být měl, avšak na jiných pozemcích. Jimi vybrané místo není dobré z hlediska dopravního napojení, tuto lokalitu už není možné dál dopravně zatěžovat,“ myslí si náměstek primátora Jindřich Vedlich (TOP 09), který je zodpovědný za rozvoj města.



Jednání s Globusem si vzal na starost sám primátor Zdeněk Fink (HDK).

„Společnost Globus má dlouhodobě zájem postavit svůj market v Hradci Králové. K tomu si vybrala pozemky v severní zóně, které s touto myšlenkou nekorespondují,“ uvedl primátor.

Globus zájem potvrdil

Mluvčí společnosti Globus Pavla Hobíková, kterou redakce MF DNES oslovila se svými dotazy e-mailem, nechtěla být příliš konkrétní.

„V tento moment se k tématu možné expanze nechceme blíže vyjadřovat. Hradec Králové patří mezi velmi atraktivní lokality, o kterou jsme projevili zájem již před mnoha lety. Konkrétní informace nyní ale zatím nechceme zveřejňovat,“ odpověděla Hobíková na otázky týkající se vhodnosti jimi vybrané lokality, ochoty postavit svůj supermarket na jiném a vhodnějším místě, či velikosti plánovaného obchodního domu.

Podle primátora Finka má však obchodní řetězec při hledání jiného místa pro umístění nového obchodu podporu radnice.

„Město se pro ně snaží ve spolupráci s nimi najít eventuálně jiné umístění pro jejich supermarket. Nyní jednají na odboru hlavního architekta,“ dodal Fink.

Aktivisté se podivují pomoci města

Aktivita města, které se snaží obchodníkovi najít vhodná místa na otevření novému obchodního domu, se však příliš nelíbí některým hradeckým aktivistům.

„Proč by samospráva měla nabízet pozemky zrovna hypermarketům? Zdejší trh je v tomto ohledu plně saturovaný, přesto nový územní plán vymezuje přes 100 hektarů nových ploch pro čistě komerční zástavbu, tak ať si Globus některou z těch ploch - 100 hektarů je fakt obří číslo - vybere, koupí a postaví to tam. Na to nepotřebuje pomoc města. A docela dost se mi příčí, aby město developerovi tohoto typu jakkoliv pomáhalo. Kdyby přišel investor, který zde bude něco vyrábět, dá lidem lepší práci než otročinu na pokladně, tak tam se samozřejmě samospráva měla snažit jeho příchod v rámci zákonných mezí co nejvíce ulehčit,“ napsal v diskusi o plánovaném obchoďáku Aleš Dohnal z Kruhu pro občanskou společnost.

Prostory, které si Globus vybral a na které je územní plán města nechce pustit, se nacházejí na louce sevřené z levé strany bývalou Gumovkou, zespodu takzvanou severní obchodní zónou, v níž se nachází například obchodní domy Jysk, Jamall či Kaufland. Z pravé strany pak má Piletický potok a za ním areál hradeckého dopravního podniku.

Globusem vybrané plochy jsou v návrhu budoucího územního plánu vedené jako plochy občanského vybavení pro veřejnou infrastrukturu. Sousedící parcely jsou pak navrženy jako plochy smíšení obytné a plochy určené přímo k bydlení. Přírodní plochy nezastavěného území navrhli autoři územního plánu pouze kolem pásu podél kolejí, které ukončují tento prostor na severní straně.

Globus má v současné době v České republice 15 takzvaně velkoformátových hypermarketů s průměrnou prodejní plochou okolo 11 tisíc metrů čtverečních. Mezi obyvateli Hradce Králové má výjimečnou pozici. Zatímco budování dalších nových hypermarketů lidé vesměs odmítají a kritizují, o Globus projevují dlouhodobý zájem.