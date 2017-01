V kraji se už nežije nejlépe, stáhlo ho vzdělávání a místa pro mladé

V roce 2012 dokonce na prvním místě, jindy v nejlepší trojce končil dosud Královéhradecký kraj v žebříčku kvality života v Česku. Loni však bral až pátou příčku, což pro krajské politiky, kteří se dobrými výsledky v anketě vždy rádi chlubili, znamená, že by do dalších let měli zabrat.

Anketa posuzuje život v jednotlivých krajích a v hlavním městě podle osmi kritérií: bezpečnost, práce, občanská společnost a tolerance, rozvoj infrastruktury, volnočasové aktivity a turismus, zdravotní a sociální síť, ekologie a životní prostředí a péče o děti a vzdělávání. V tom posledním kraj měl nejhorší hodnocení vůbec, mezi čtrnácti kraji obsadil v péči o děti a vzdělávání až deváté místo.

„Hlavním problémem stále zůstává nezaměstnanost mladých lidí do 24 let. Potvrzuje se to, že studenti nepovažují zdejší vysoké školy za atraktivní a za vzděláním raději dojíždějí jinam,“ říká Jakub Splavec z pořádající agentury.

Jednotlivá kritéria mají v posuzování kvality života svou důležitost, podle níž pak analytici počítají konečný výsledek, vzdělávání je za bezpečností a zdravotnictvím třetí nejdůležitější.

Kraj si je obtížného zaměstnávání absolventů škol vědom, v únoru proto chce spustit projekt s názvem Zaměstnaný absolvent, který by měl v následujících dvou letech pomoci s hledáním uplatnění až 150 studentům posledních ročníků středních a vyšších odborných škol.

„Absolventi jsou na trhu práce obecně považováni za rizikovou skupinu a často jsou limitováni nejen kvůli chybějícím pracovním zkušenostem, ale také kvůli nedostatečné orientaci na trhu práce,“ uvádí Pavel Hečko (ČSSD), radní zodpovědný za oblast regionálního rozvoje. Studenti díky programu budou mít k dispozici jak poradenství, tak i možnost placené praxe.

„V poradenství se studenti dozvědí, jak správně postupovat při pracovních pohovorech nebo jak napsat životopis. Zároveň si osvojí pracovněprávní legislativu, naučí se orientovat na trhu práce a v neposlední řadě jim bude vštípena finanční gramotnost ve vazbě na zaměstnání,“ vysvětluje ředitel krajské pobočky úřadu práce Martin Horák.

Druhou částí projektu bude dvou až tříměsíční praxe u vybraných zaměstnavatelů, jimž kraj z rozpočtu projektu proplatí část nákladů, které s tím budou spojeny.

Opravdu došlo k tak dramatickému propadu?

Rozpočet projektu je 9 milionů korun, z nichž 85 procent uhradí Evropský sociální fond, desetina půjde ze státního rozpočtu a zbytek doplatí sám kraj. Jestli to pomůže v příštím ročníku ankety Místo pro život, to se uvidí.

Před měsícem zvolený hejtman Jiří Štěpán (ČSSD) se bude chtít s výsledky seznámit důkladněji, protože si nemyslí, že by v Královéhradeckém kraji došlo k tak dramatickému propadu úrovně žití.

„Například propad v pracovních příležitostech je pro mě nepochopitelný. Nová pracovní místa stále vznikají, nezaměstnanost je dlouhodobě nízká,“ říká Štěpán. V hodnocení kritéria práce totiž kraj skončil na osmém místě ze čtrnácti.

„Nemyslím si, že bychom byli výrazně horší než v minulých letech. Chci se seznámit i s tím, jestli se nezměnila metodika posuzování jednotlivých oblastí,“ dodává novopečený hejtman a připomíná, že se krajská vláda musí v nejbližší době zaměřit na dvě hlavní věci, které mají vliv na kvalitu života v regionu: na dostavbu oblastní nemocnice v Náchodě a na vyřešení tendru na zajištění autobusové dopravy na roky 2017 až 2026.

V turismu kraj předstihl i Prahu

Nejlépe Královéhradecký kraj dopadl v oblasti volnočasových aktivit a turismu, kde skončil suverénně první, předstihl i hlavní město. Třetí nejlepší v republice je pak v hodnocení ekologie a zdravotnictví.

„Nejvyšší počet lékáren, dostatek zubařů i lékařů, vysoká naděje na dožití a průměrně druhá nejnižší nemocnost značí, že je o obyvatele regionu dobře postaráno,“ popisuje krajská pozitiva Splavec.

Kraji v hodnocení pomohli i jeho obyvatelé a tamní firmy, kteří poctivě třídí odpad a vytvářejí tak nejméně komunálního a podnikového odpadu.

Velkým překvapením letošního ročníku se stal sousední Pardubický kraj, který za Královéhradeckým v měřené kvalitě života vždy pokulhával a pohyboval se mezi pátým a desátým místem. Letos skončil druhý. K tak velkému skoku mu pomohl zejména vysoký pocit bezpečí v ulicích i na silnicích a také dobré pracovní podmínky.