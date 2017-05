Hostinné postaví autobusový terminál, dostane krytá stání i chytrý sloup

Stavba naváže na demolici bývalé budovy sodovkárny. Nádraží dnes tvoří pouze zpevněná asfaltová plocha a sloupy autobusových zastávek. V centru města nově vzniknou čtyři krytá nástupiště, 26 parkovacích míst pro osobní automobily a dvě odstavná stání pro autobusy. Informační systém bude propojený s železnicí, nedaleko se nachází vlaková zastávka.

„Pokud vše půjde podle harmonogramu, stavební práce by měly začít na přelomu června a července a být ukončeny do konce listopadu,“ uvedla hostinská starostka Dagmar Sahánková. Radnice na projektu pracovala dva roky, v současnosti připravuje výběrové řízení na dodavatele stavby.



Investice zatíží městskou pokladnu minimálně, 90 procent nákladů zaplatí evropská dotace. Zajímavým doplňkem terminálu bude chytrý sloup, kde se pasažéři budou moci připojit na wi-fi a nabít si mobilní telefon.



Chybět nebude kamerový systém

„Bude to terminál 21. století,“ poznamenal místostarosta Petr Kesner. Na zmodernizované autobusové nádraží dohlédne kamerový systém, na rozdíl od současnosti bude provoz jednosměrný. Stavba dopravního terminálu si vyžádá nejdříve na přelomu června a července přemístění tří autobusových stání do nedaleké Školní ulice.

Z autobusového nádraží začala na jaře mizet jedna z dominantních budov – bývalá sodovkárna. Od 90. let byla téměř nevyužívaná, městu se ji dlouhé roky nedařilo prodat ani pronajmout. Vloni na podzim proto úředníci začali připravovat její demolici. Záměr urychlilo zřícení střechy, která v únoru nevydržela nápor sněhu. a hrozil sesun dalších částí budovy.

Areál je nyní oplocený a objekt postupně rozebírá těžká technika. Sodovkárna zmizí do konce června. Jak radnice s uvolněnou plochou naloží, není známo. Zatím tam bude zelená plocha. „V současné době tam žádný záměr nemáme. Do budoucna však počítáme s tím, že celou oblast zadáme architektovi,“ dodala Dagmar Sahánková. Mohl by zde vyrůst třeba bytový dům.