Dominanta Hradce Králové je asi na prodej, bourání Černigova se odkládá

Zatímco rozhodnutí a řízení o demolici Černigova leží na krajském úřadě už déle než rok, developerská skupina CPI podle zvěstí údajně mění plány kvůli zrušeným námluvám s potenciálním nájemcem velkých administrativních prostor - bankou ČSOB.

Společnost CPI tyto zvěsti nepotvrdila ani nevyvrátila. Hradbou mlčení se obrnil mluvčí Jan Burian, který přitom dříve na dotazy novinářů odpovídal bez zaváhání, na písemné otázky celý týden nereagoval ani ředitel hotelu Štěpán Kadeřábek.

„Máme podobnou zkušenost. Chtěli jsme managementu CPI předat otevřený dopis architektů včetně Davida Vávry, že mají projekt přehodnotit anebo pokud možno vytvořit něco smysluplnějšího než mají v plánu. Nejprve jsme si naplánovali schůzku na prázdniny, CPI to odsunula nejprve na září, pak na říjen a nyní je to v nedohlednu,“ říká Aleš Dohnal ze sdružení Kruh pro občanskou společnost (KOS).

Informaci o údajné snaze prodat hotel nebo rovnou celý projekt začal jako jeden z prvních na Facebooku sdílet architekt Karel Schmied, mimo jiné spoluautor návrhu hradeckého digitálního planetária. Zpráva se velmi rychle rozšířila a ví se o ní i na hradeckém magistrátu.

„Nabídka se zcela určitě neobjeví na nějakém realitním serveru, ale o několik pater výš. Není to potvrzené od žádného důvěryhodného zdroje, ale nedivil bych se tomu. Zvlášť ne po kroku banky ČSOB,“ zmiňuje pod podmínkou anonymity jeden z městských zastupitelů zájem investora o banku, jež nakonec dala před administrativními prostorami u hlavního nádraží přednost stavbě sídla u kongresového centra Aldis.

Co má nahradit hotel Černigov? Podle stále platných plánů by nová dominanta měla mít 11 pater, kanceláře by měly mít plochu 14,5 tisíce metrů čtverečních, čtyřhvězdičkový hotel se 150 pokoji ještě o téměř dva tisíce metrů víc a obchodní zóna 1 700 metrů čtverečních.

Zvěsti o prodeji se donesly rovněž k architektu Jiřímu Zídkovi, jenž jako syn autora projektu proti bourání vystupuje (jeho kritiku čtěte zde). Zaslechl je i Rudolf Bernart, vlastník parkovací věže pro kola, která stále stojí v těsné blízkosti hotelu.

„Nyní s CPI pracujeme na prodloužení smlouvy do konce letošního roku. Budoucnost věže je závislá na hotelu. Ve chvíli, kdy se začne bourat, bude muset jít dolů i parkovací věž,“ přibližuje situaci Bernart.

Ani nepotvrzené náznaky prodeje však nemusí znamenat, že hotel Černigov unikne připravované demolici. Vždyť body týkající se lokality, vznosně nazvané Rieger Plaza, i v létě projednávalo zastupitelstvo, a také CPI rovněž nedávno požádala o studii vyhodnocení vlivů na životní prostředí (EIA).

„Pokud by informace o prodeji byly pravdivé, zřejmě by projekt byl k mání i s povolením, a tedy by byl i dražší. Bohužel nikde není dáno, že by přišel nějaký kulturnější vlastník, který by se stavbu pokusil zrevitalizovat v její stávající podobě. Obávám se, že by byl úplně stejný,“ míní zastupitel Adam Záruba (Změna pro Hradec), jenž podporuje nápad na vyhlášení památkové zóny, které by mohlo bourání zastavit (více čtěte zde).

Není vyloučeno, že za spekulace o záměru CPI celý projekt prodat může odvolací řízení. To se totiž na krajském úřadě s přestávkami vleče už rok a půl, nyní je až do konce října pozastavené.

„Naposledy se to stalo minulý týden na žádost CPI. Skutečně nevíme, co mají za lubem,“ upozorňuje Záruba.

„Potvrzuje se pověst, kterou Hradec má, že po stránce investorské je to nejhorší investorské prostředí ve statutárních městech v republice,“ pronesl pro ČT Pavel Tušl, architekt a zástupce investora. A protože krajský úřad nemůže aktuální řízení komentovat, oběma stranám nezbývá nic jiného než čekat na konečné rozhodnutí.

„Pokud se má Černigov zbourat, měl by se nahradit novou kvalitou a ne současným projektem. Podle mě to ale vypadá, že se to investor snaží uhrát do ztracena,“ domnívá se Dohnal.

„Jestliže se do hry dostane nový vlastník, měl by si spočítat, zda je v Hradci zapotřebí tolik administrativní plochy, když jí je ve městě spousta volná,“ dodává Záruba.

Ještě letos na jaře CPI odhadovala, že demolice a výstavba komplexu Rieger Plaza začne v roce 2017. „Je pravda, že v oblasti developmentu jsme trochu šlápli na brzdu a jednotlivým projektům se budeme věnovat velmi selektivně, ale s realizací Rieger Plaza dál počítáme, třebaže se může změnit její načasování,“ řekl před půlrokem mluvčí developera Jan Burian.