Hradec prodal chatu Květa u sjezdovky Javor v Peci za 21 milionu

Na tři roky do vězení poslal hradecký krajský soud Josefa P. za to, že loni v dubnu v Hradci Králové vyhrožoval své tehdejší manželce uříznutím hlavy a pak se... celý článek

Až deset let vězení hrozí ženě, která v Hradci Králové pobodala svého partnera. Muži vrazila nůž do zad poté, co jí začal obviňovat z nevěry. V krvi měla přes... celý článek