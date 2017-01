Čtvrtá výhra v řadě! Výbornému Hradci neodolal ani lídr z Třince

Poté, co ještě v prosinci porazili Karlovy Vary a Pardubice a před týdnem zdolali v tabulce druhý Liberec, včera vše završil výhrou nad lídrem soutěže z Třince.

Toho navíc zdolali i ve třetím vzájemném duelu této sezony, poprvé si ale za to do tabulky připsali tři body za výhru v základní hrací době. Předcházející úspěchy přišly po triumfech po samostatných nájezdech resp. prodloužení.

Včerejší výhru Mountfieldu přiblížila druhá třetina, v níž šel do vedení 2:0. Nejprve Kukumberg ve 26. minutě pohotově dorazil puk do branky poté, co ho poprvé napálil do soupeřova obránce, o sedm minut později jeho spoluhráč Picard krásně vyjel s pukem na hokejce z rohu kluziště a překonal třineckého brankáře Hrubce podruhé.

Lídr z Třince sice ještě před druhou přestávkou bleskově za pouhých 20 vteřin využil přesilovku a snížil, ale Hradec v závěrečné třetině drama nepřipustil. Ve výborném zápase totiž nejprve Bednář vyslal do samostatného úniku Deje, který své sólo skvěle zakončil, v samém závěru zápasu Červený využil snahu Třince o vyrovnání a potrestal ho při jeho hře bez brankáře a vše pak korunoval pátým gólem Džerinš.

Přitom Mountfield se do zápasu s lídrem tabulky musel pustit bez dvou hráčů, kteří mu vypadli týden před ním v duelu s mistrovským Libercem. Obránce Martin Pláněk nemohl nastoupit kvůli zlomené lícní kosti, útočník Michal Dragoun zase proto, že za zákrok na libereckého Branka Radivojeviče dostal od disciplinární komise trest na jeden zápas. Do hradecké obrany se tak vrátil Karel Plášil, jemuž skončilo měsíční hostování v Olomouci, a na křídle čtvrtého útoku získal své místo dorostenec Jaroslav Dvořák.