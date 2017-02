Zastupitelé Hradce Králové uznali chybu a snížili nájem za předzahrádky

Ceny za zábor městských ploch předzahrádkami restaurací rozdělily zastupitele Hradce Králové na několik skupin. Počátkem ledna popudilo provozovatele podniků v krajském městě, kteří doposud platili korunu, zvýšení nájemného na šest korun za čtvereční metr zahrádky denně (o razantním zvýšení jsme psali zde). Po jejich protestech se radní města minulý týden rozhodli, že zvýšení sníží na koruny tři (více zde).

Snížení ceny „zahrádkovného“ schválili v úterý i zastupitelé. „Vyhláška začne platit 15 dnů po vyhlášení na úřední desce,“ uvedla mluvčí magistrátu Magdaléna Vlčková. Úředníci ji tam zveřejní do několika dnů.

Vedení města si před hlasováním nasypalo popel na hlavu. „Pojďme se tady dnes na té ceně domluvit. Udělali jsme blbost. Není to ani tak 6 korun, ale spíš šest krát jedna. Představte si, kdyby třeba MHD zdražila šestkrát. To byla největší hloupost téhle vyhlášky, bez přípravy takhle zdražit,“ uznal primátor Zdeněk Fink (HDK), který musel čelit také několika dalším návrhům od ostatních zastupitelských klubů.

Nejradikálnější byl klub Občanské demokratické strany, který chtěl vyhlášku se šesti korunami úplně zrušit a vrátit se k původnímu stavu.

„Poslední změna nebyla ku prospěchu věci a byla nekoncepční. Zpočátku jsme přemlouvali restauratéry, aby zahrádky zavedli, a pak po nich chceme šestkrát tolik. Navrhujeme současnou vyhlášku zrušit a k projednávání nové přizvat i zástupce restauratérů a o všem s nimi diskutovat,“ uvedl Oldřich Vlasák z ODS.

Zaveďte zóny s různými cenami, požadovali komunisté

Některé strany navrhovaly i rozlišení cen pro různá místa. Komunisté přišli s návrhem, že by restauratéři uvnitř druhého Gočárova okruhu platili tři koruny, ti vně dvě koruny.

„Musíme řešit i lukrativnost jednotlivých území. V částech, jako jsou Malšovice či Svinary, jsou i tři koruny hodně. Měli bychom to odstupňovat už teď,“ uvedl Lubomír Štěpán. Zastupitelé však ani návrh komunistů, ani občanských demokratů neodsouhlasili.

Opoziční zastupitelka Lenka Fialová (KSČM) upozornila i na další souvislosti vyhlášky o záboru veřejného prostranství. Ta totiž nepostihuje jenom restauratéry, ale také vlastníky domů, kteří chystají jejich zateplení či novou omítku. Těch se zábor týká, když na městském pozemku stojí lešení, kontejnery, stavební buňky či materiál.

„Dokud si člověk na tuto vyhlášku nesáhne přímo, neumí si představit, co to udělá s rozpočtem podnikatele či sdružení vlastníků jednotek (SVJ). Připravujeme se na rekonstrukci, kdy budeme zateplovat bytový dům, v němž dělám předsedkyni SVJ. Když si spočítám, kolik bych městu měla zaplatit za dva až tři měsíce, dostanu se na 130 tisíc, což jsou pro nás tři měsíce šetření do fondu oprav. V minulosti SVJ a bytové domy v centru města měly při těchto příležitostech poplatky odpuštěny,“ upozornila Fialová.

Ani její návrh, aby majitelé bytových domů dostali od magistrátu dvouměsíční prázdniny od placení poplatku za zábor, však neprošel.

„Když se SVJ obrátí na radu města, ona jim vyjde vstříc a zábor změní na nájem. SVJ odevzdávají nějaké díly z výnosů města, není tedy důvod se nedohodnout,“ uvedl primátor Fink.

Vyhlášku, kterou na úterním zasedání zastupitelé nahradili, schválili loni v listopadu. Tehdy se proti ní nikdo nepostavil a vyhláška prošla hladce. Problémy nastaly až letos v lednu, kdy první podnikatelé začali chodit na magistrát, aby si s dostatečným předstihem vyřídili povolení záboru pro předzahrádku.

„Úřednice mě tam informovala, že se cena zvyšuje z jedné koruny na šest. Nikdo nás o tom předtím neinformoval,“ uvedl provozovatel hradecké restaurace Atlanta Jiří Brož, který změny v placení zahrádkovného označil za další krok k vylidňování města.

Restauratérům vadil i způsob komunikace města. To si novou vyhlášku projednalo v různých výborech a komisích, avšak restauratéry nikdo nemluvil. Ti se to dozvěděli až na magistrátu. „Je to arogance moci,“ reagoval Ladislav Rybin, šéf hradeckého Cechu hostinských, restauratérů a hoteliérů.