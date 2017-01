Radní dali zpátečku, předzahrádky v Hradci zdraží jen na trojnásobek

Že ceny veřejného prostranství pod restauračními zahrádkami sníží, radní rozhodli na úterním zasedání.

Zastupitelé loni na podzim schválili zdražení pronájmu z jedné koruny za metr čtvereční a den na šest korun (o zdražení jsme psali zde), nyní po protestech provozovatelů radní navrhli snížení pronájmu na tři koruny. Zastupitelé budou návrh vyhlášky schvalovat příští úterý.

„Je to trochu vítězství, ale jen poloviční. Pro některé menší kavárny či cukrárny to i tak bude likvidační. Ve srovnání s nájemným, které město počítá za nebytové prostory na Gočárově třídě, je to stejně přehnaná částka,“ míní Milan Jedlička z vinárny Na pěší, který už od začátku patřil ke kritikům nové vyhlášky.

I proto stále zvažuje, že na zahrádce své vinárny letos jako narážku na současného primátora Zdeňka Finka (HDK) zavede „finkovné“, symbolický poplatek za venkovní posezení.

„V Hradci se za chvíli život přesune jen do obchoďáků,“ dodává.

Hradeckým restauratérům kromě ceny vadí i to, že s nimi její změnu nikdo neprojednal. Že budou platit víc, se dozvěděli až ve chvíli, kdy si šli na magistrát vyřídit žádost o zábor veřejného prostoru. Město provozovatele neinformovalo ani že chystá změnu, ani že změnu provedlo.

Částka šest korun je velice vstřícná, tvrdí náměstkyně

„Mohli se ozvat a pozvat nás už loni na projednání. Je to arogance moci,“ říká Ladislav Rybín, šéf hradeckého Cechu hostinských, restauratérů a hoteliérů.

Magistrát znění nové vyhlášky vyvěsil pouze na úřední desku a druhý lednový týden na své webové stránky.

„První návrh ze strany ČSSD vzešel loni v dubnu, všichni jsme s ním pracovali a až do minulého týdne s tím nebyl problém,“ podivovala se městská radní pro majetek Romana Lišková (HDK). Problém vznikl až ve chvíli, kdy se o změně restauratéři dozvěděli.

Hlavní představitelé města přiznali, že to byl tlak majitelů restaurací, který je donutil sednout ke stolu a věc přehodnotit. Ani tak nebylo rozhodnutí jednomyslné a někteří radní, například náměstkyně Lišková, na šesti korunách dál trvali.

„Domnívám se, že částka šest korun je přiměřená a k majitelům restaurací velice vstřícná. V jiné době bych se k ní vrátila,“ uvedla.

Místo pěti tisíc měla vinárna platit třicet tři

Někteří radní však uznali svoji chybu. „Byla jsem příznivcem šesti korun za metr, ale nakonec jsem hlasovala pro snížení, neboť komunikace s restauratéry mohla být lepší,“ přiznala náměstkyně primátora Anna Maclová (KDU-ČSL), která má na starost kulturu.

Špatnou komunikaci města uznal i náměstek přes investice Jindřich Vedlich (TOP 09). „Uznali jsme i to, že šlo o velký cenový skok,“ dodal.

Jeho slova potvrdily výpočty některých restauratérů. Například zmíněná vinárna Na pěší loni od 1. dubna do 31. října zaplatila 5 564 korun. Letos to mělo být 33 384 korun.

„Nevaříme, takže máme provoz postavený na víně, kávě a nealku. Z toho náklady nepokryjeme,“ upozorňoval spolumajitel vinárny.

Na náměstí se bude kopat, zájem o zahrádky tak může klesnout

Provozovatelům velkých zahrádek by při zachování stávající vyhlášky vzrostly náklady o statisíce korun. Radní chtějí do budoucna zvážit i možnost rozlišení ceny podle lokality, jako je to v některých městech v republice. Nejdražší by podle nich mělo být Velké náměstí, které je v létě zahrádek plné.

Tamní podnikatelé však jsou vyšší cenou pronájmu rozezleni i z dalšího důvodu - na Velkém náměstí se má letos v létě začít kopat kanalizace a plynovod, což mnohé zákazníky od venkovního posezení může odradit.

„My bychom měli mít výkop dva metry od naší předzahrádky,“ uvedla Michaela Hladíková z restaurace Localis.

Jejímu podniku tak hrozí, že si za předzahrádku zaplatí o desetitisíce korun víc, ale nebude je mít jak vydělat, protože jí tam kvůli výkopu nikdo chodit nebude. Restaurace na Velkém náměstí, které posezení mívají i v podloubí, si to musí dohodnout s majitelem domu, k němuž podloubí patří.

„Kdybych městu nedoložila, že mám podloubí pronajaté od majitele, zpoplatnili by mi ho dle svého tarifu,“ poznamenala Hladíková.