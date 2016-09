Hradecký kraj schválil rozpočet, snad konečně opraví nemocnici v Náchodě

„Naši nástupci by museli jít do rozpočtového provizoria, což by mohlo ztížit čerpání peněz z Evropské unie. U námi schváleného rozpočtu mohou průběžně dělat změny,“ uvedl krajský radní zodpovědný za ekonomiku Josef Táborský (ČSSD).

Na příští rok zastupitelé odsouhlasili přebytkový rozpočet, který počítá s 3,891 miliardami korun v příjmech a 3,629 miliardami ve výdajích.

„Příjmy budeme mít nejvyšší, co v posledních letech pamatuji,“ dodal Táborský. Kraj počítá se zvýšením daňových příjmů o čtvrt miliardy korun, Táborský ho označil za naprosto reálný vyplývající z prognóz.

Královéhradecký kraj skončil své hospodaření s přebytkem už tři roky po sobě a očekává ho i letos. „V roce 2015 jsme byli dokonce nejlepšími mezi všemi kraji. Za letošní rok očekáváme pozitivní saldo až ve výši 200 milionů korun,“ uvedl hejtman Lubomír Franc (ČSSD).

Z rozpočtu pro příští rok by měla jít až čtvrtina do investic, k čemuž by měl přispět právě dobrý výsledek letošního hospodaření.

Největší by měla být přestavba nemocnice v Náchodě

„Díky němu zvýšíme podíl investic z 12 na 25 až 27 procent. Když k tomu připočteme i peníze z různých dotací, dostaneme se až na 40 procent,“ řekl hejtman, podle něhož má kraj v současné době na účtu 1,5 miliardy korun, které jsou účelově vázané. Část z nich je kromě jiných projektů připravena například na rekonstrukci Domova důchodců v Černožicích.

Největší investicí příštího roku by měla být již dlouho plánovaná přestavba a rekonstrukce oblastní nemocnice v Náchodě. Kraj na ni má v příštím rozpočtu vyčleněno 150 milionů korun a další peníze.

„V případě potřeby dalších financí začneme čerpat úvěr, který máme na tento projekt smluvený. Celkově již na něj máme uspořených 400 milionů korun,“ vypočítal Táborský.

Dalších 150 milionů korun ze svého rozpočtu kraj vyčlení na výstavbu pavilonu laboratoří a onkologie v nemocnici v Jičíně, 89 milionů korun půjde na další projekty v průmyslových zónách Solnice - Kvasiny a Vrchlabí.

„Na projekty spolufinancované z fondů Evropské unie jsme pak pro příští rok vyčlenili přes 216 milionů korun,“ dodala mluvčí Královéhradeckého kraje Martina Götzová.

V následujících letech chce kraj také postupně splácet své úvěry a leasingy. Ten největší úvěr na 900 milionů korun, který kraj má od roku 2006 na rekonstrukce silnic, chtějí splatit do roku 2018, půlmiliardový úvěr, jenž posloužil na dofinancování evropských projektů a krajského fondu rozvoje, by měl být splacený o dva roky později.

Do roku 2025 ještě potrvá leasingová smlouva, kterou vedení kraje sjednalo před deseti lety na dvacetiletý leasing ve výši 1,9 miliardy korun. „Dluh se podařilo významně snížit, nyní zůstává 350 milionů korun,“ uvedl Táborský.

Díky splácení úvěrů a odmítání nových se kraji od roku 2009 podařilo své zadlužení významně snížit. Před sedmi lety měl dluh jeden a půl miliardy, ke konci letošního září by měl být už jen 450 milionů korun.