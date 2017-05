Sezona v Krkonoších startuje, ochranáři instalovali tisíce cedulí

Michal Štěpánek ze Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) bere vrtačku a k nosníku připevňuje první informační panel na horském úseku Slezské naučné stezky, která vede ze Strážného až k Výrovce na hřebenech Krkonoš.

Do Krkonoš dorazí opět miliony lidí. Letos k tomu mají snad ještě více důvodů než v předchozích letech, vždyť i lyžařské areály dělají pro „letní“ hosty první poslední. O nadcházejícím víkendu se do denního provozu vrátí lanová dráha Medvědín ve Špindlerově Mlýně. Každý den jedou lanovky ve Velké Úpě, na Hnědý vrch v Peci pod Sněžkou a zatím o víkendech v Janských Lázních. Na denní provoz už najela kabinová lanovka Černohorský express, sedačku v Peci to čeká v polovině června.

Největší pozornost na sebe poutá připravovaná stezka v korunách stromů v Janských Lázních, která se otevře v červenci (více o stezce zde).

„Když tu budou kvalitní služby i v létě, pomůže to celému regionu, ubytovatelům i restauracím. Hledáme možnosti co nabídnout, ať už jde o Stezku v korunách stromů, bobovou dráhu, nebo o lanové parky,“ uvedl ředitel Skiresortu Černá Hora-Pec Petr Hynek.

Slezská stezka, na niž nyní správci vrací informační cedule, je nejstarší historickou trasou přes Krkonoše. Značení, které starou kupeckou stezku připomíná, je na více než pěti kilometrech.

„Montáž cedule potrvá tak dvě hodiny, není to tak náročné jako její údržba. Dřevěné prvky vydrží bez opravy čtyři pět let. Jejich životnost prodlužujeme tím, že je na zimu dáváme do depozitu a když je potřeba, i na opravu,“ říká Štěpánek z územního pracoviště Správy KRNAP Černý Důl, kam spadají třeba Tetřeví Boudy, Dolní Dvůr nebo právě Strážné.

Jen v této oblasti je na 200 cedulí různých druhů a velikostí. Nejvíce jich slouží k označení cyklotras. Po celých horách je více než 3 200 kusů vybavení včetně smaltovaných hraničních tabulí a označení zón KRNAP. Na tisíc dřevěných prvků strážci na zimu odmontují a na jaře znovu v krajině rozmístí.

Bez péče by cedule nevydržely ani pět let

„Životnost dřevěného vybavení pravidelnou údržbou dokážeme prodloužit. Kdybychom dřevěné panely nechali napospas drsnému klimatu, nevydržely by ani pět let,“ připomněl ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka.

Turistickou infrastrukturu netvoří jen informační tabule a turistické orientační cedule, ale i odpočinková místa s posezením, panoramatické pohledové mapy na dřevěných panelech v místech s dalekým rozhledem. Dřevěné informační tabule zaměřené na přírodu Krkonoš a vědomostní panely pro děti zase přispívají k ekologické výchově. Do oprav Správa KRNAP každoročně investuje částku okolo jednoho milionu korun.

„Jen co nahoře sejde sníh, začínáme je vracet na místa. Začínáme teď, protože ještě před týdnem nebyl průjezdný úsek mezi Dvorskou boudou a bufetem Na rozcestí. Potrvá nám to tak tři týdny. Pro nás je to začátek letní turistické sezony. Bez ukazatelů, informačních tabulí a dalších prvků by návštěvníci hor neměli takový servis,“ upozorňuje mluvčí KRNAP Radek Drahný.

Další zastávka Michala Štěpánka a jeho kolegů jsou Hříběcí Boudy. I tam vrátí informační tabuli přibližující turistům historii Slezské stezky, kolem níž se šířila kolonizace hor.