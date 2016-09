Vodohospodáři na Jičínsku bojují proti suchu, propojí obecní vodovody

I když se zpráva amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) může v Královéhradeckém kraji zdát poněkud přehnaná, něco na ní přece jenom bude. V červenci agentura zaznamenala nejvyšší průměrnou teplotou v historii měření, tedy od roku 1880.



O tom, že sucho a vedro vysávají z krajiny vodu, která se už nestačí doplňovat, už nemůže být pochyb. Stejně ani o tom, že v kraji žijí stovky lidí, kteří mají v létě problém s pitnou vodou. Do některých obcí se v létě pitná voda dokonce musí dovážet v cisternách.

To je důvod, proč vodohospodáři v regionu stále více peněz investují do infrastruktury, aby do budoucna zajistili lepší dostupnost vody. Například Vodohospodářská a obchodní společnost (VOS), která zásobuje pitnou vodou tisíce domácností hlavně na Jičínsku a spravuje více než 620 kilometrů vodovodů a 250 kilometrů kanalizací, letos plánuje za 7,7 milionu korun propojení vodovodu z Nové Paky do obcí Úbislavice a Krsmol. V těchto vesnicích jsou příliš slabé zdroje a v období sucha tam lidé trpí nedostatkem pitné vody.

Z dalších větších investic v příštích letech společnost plánuje mimo jiné modernizaci úpraven vody v Hořicích-Libonicích a v Lázních Bělohradě. Odhadem to bude stát zhruba 110 milionů korun. Na řadě je i modernizace hořické vodovodní sítě a propojení některých úseků vodovodů na skupinové.

„Důvodem je zajištění dalších zdrojů pro problémové lokality v případě sucha, aby bylo možné vodu přepojit na silnější zdroj,“ říká ředitel VOS Richard Smutný.

Problémy s vodou na Jičínsku mají především obce v jihovýchodní části Hořicka. Na rekonstrukci čekají také čistírny odpadních vod v Hořicích a ve Vysokém Veselí.

Na celém území Jičínska mají vodárny 49 zdrojů, odkud elektrická čerpadla dostávají vodu na povrch z poměrně velké hloubky. Jičín zásobuje pitnou vodou vodojem na Zebíně, který má objem pět tisíc metrů krychlových. Do něj proudí voda ze čtyř zdrojů: z Lázní Bělohradu, Lužan, Studeňan a Mlázovic. Na Čeřovce je ještě umístěn menší vodojem o objemu 500 metrů krychlových, který slouží jako rezervoár pro jičínskou nemocnici.

Hořice zásobuje zdroj v Březovicích, kde je rovněž úpravna vody. Odtud čerpadla pumpují vodu do vodojemu na vrchu Gothard, který pojme 800 metrů krychlových. Druhý zdroj pro Hořice je v Libonicích. Zásobníky pro část Hořic jsou dva vodojemy Villa Anna o objemu 1 930 metrů krychlových.

Vodárny investují desítky milionů do oprav

VOS letos začne také s výstavbou kanalizace za zhruba šest milionů korun v Sobotce a s rekonstrukcí části kanalizace za 9,5 milionu v Hořicích. Vodárny jen letos utratí 46 milionů korun za postupné opravy a dalších 63 milionů korun půjde do investic.



Poměrně velkolepé plány si vodárny mohou dovolit, protože se jim ekonomicky daří. Loni hospodařily se ziskem 8,7 milionu korun, což je dvojnásobek oproti roku předchozímu. VOS poslední čtyři roky drží stejnou cenu vodného a stočného, tedy 78,95 koruny za metr krychlový, která je jedna z nejnižších v Královéhradeckém kraji.

Situace s kvalitní podzemní vodou není růžová ani v hradecké aglomeraci, ve které žije nejvíce lidí v kraji. Tamní vodárny před dvěma lety nákladem 116 milionů korun opravily 50 let starou úpravnu vody z řeky Orlice. Voda z řeky může zajistit až polovinu spotřeby města.



Hradec je už od roku 1999 také napojený na východočeskou vodárenskou soustavu, která umožňuje přepravovat přebytky vody třeba z Polické křídové pánve na Náchodsku do krajského města nebo do pardubické aglomerace.