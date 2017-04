Zastupitelé rozhodli, hradecký fotbal převezme parta fotbalisty Ulicha

Když rada města minulý týden vybrala partnera, kterému by do budoucna ráda odprodala část prvoligového fotbalového klubu, vše se zdálo jako jasná věc (více čtěte zde).

Na úterním zastupitelstvu se však ukázalo, že postoj představitelů města není zas tak jednotný. Z představování se zájemců zastupitelům tak vznikla více než hodinová výměna argumentů.

Část zastupitelů vyjádřila pochyby, některým se nezdála cena, dalším zase způsob vstupu partnera do klubu. Dlouholetý opoziční zastupitel Lubomír Štěpán (KSČM) upozornil na situaci, ke které došlo před několika lety, kdy hradeckému klubu kvůli jeho spolumajiteli hrozil zánik.

„Byl jsem jedním ze zastupitelů, kteří iniciovali zachránění fotbalu v Hradci, když se pan Voda rozhodl, že končí, a hrozilo nebezpečí, že se mužský fotbal přesune úplně jinam. Vím, co jsme za to tehdy museli zaplatit, a co nás stála mnohaletá podpora klubu v první i druhé lize,“ upozornil Štěpán, kterému se nelíbilo, že nový partner by měl získat 20 procent akcií a po roční zkušební době nadpoloviční většinu.

„Byl bych nerad, abychom zase za pár let kupovali zdevastovaný fotbal a tahali ho z bryndy,“ upozornil zastupitel a navrhl, aby zkušební doba byla tři až pět let a poté aby nový partner získal pouze 50 procent akcií, jako tomu je například u hradeckého hokejového klubu.

Ulich, Koncedo, Barilli

Rada města vybrala skupinu investorů kolem bývalého reprezentanta a hradeckého odchovance Ivo Ulicha, která hradeckému fotbalu nabídla 3,4 milionu korun za pětinový podíl a rok poté odkoupení dalších akcií do hodnoty 51 procent. V prvním roce také chtěli do hradeckého fotbalu poslat šest až osm milionů korun a věnovat se především obchodu a marketingu.

Vstoupit do hradeckého fotbalu chtěli ještě další dva zájemci – společnost Koncedo, která se zabývá sportovním managementem, a pak italský investor Alessando Barilli. Ten svůj záměr hradeckým zastupitelům představit nepřijel.

A bylo to právě Koncedo, které hradeckému fotbalu nabídlo jetě víc peněz než Ulich.

„Nabízeli jsme 12 milionů korun. Fotbal totiž chápeme jako tržní záležitost a jako produkt, který bychom rádi nabídli širokému okruhu lidí. Naší nabídkou jsme se chtěli zaměřit na větší profesionalizaci vedení a fungování klubu, abychom tomu nastavili standardy, které jsou běžné ve světě,“ uvedl Ondřej Lutovský z Konceda a zároveň přiznal, že návrh na prodloužení zkušební doby a také na jiné než původně dohodnuté rozložení sil v klubu celou akci činí mnohem méně atraktivní.

Po diskuzi šéfů zastupitelských klubů nakonec došlo ke třem hlasováním, v nichž zastupitelé vyjadřovali své sympatie všem zájemcům jednotlivě. I to nakonec s 20 hlasy vyhrál Ivo Ulich a společníci, pro Koncedo bylo 17 hlasujících a při hlasování o vstupu Barilliho se pro vyjádřilo 15 zastupitelů.

Nyní bude náměstek primátora Jindřich Vedlich (TOP 09) s vítězem jednat o akcionářské smlouvě, jejíž finální podobu představí na nadcházejícím zastupitelstvu.