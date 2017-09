Janské Lázně ožívají díky stezce v korunách stromů, je jako magnet

Stezku v korunách stromů, která se na úpatí Černé hory otevřela začátkem července (více zde), si za necelé dva měsíce ostrého provozu prošlo už na 160 tisíc výletníků. Další desetitisíce turistů nalákaly novinky na Černé hoře: umělá lezecká stěna nebo půjčovna koloběžek.



Když stavitelé 1 500 metrů dlouhou trasu v korunách stromů se 45 metrů vysokou vyhlídkovou věží zkraje července otevírali, doufali, že ji za celý letošní rok navštíví kolem 200 tisíc lidí. Teď je téměř jisté, že se tuto hranici podaří výrazně pokořit.

„Dosavadní návštěvnost překonala naše očekávání. Až na pár dní nám přálo počasí a po úvodním náporu se lidé naučili na stezku chodit i v odpoledních hodinách. Ze začátku přijížděli hlavně ráno,“ říká ředitelka Stezky v korunách stromů Krkonoše Marie Jarkovská. Podle ní polovinu zájemců tvoří rodiny s dětmi.



Nová atrakce hravě překonala i rekordní čísla Kuksu: barokní perlu si v prvním roce po obří rekonstrukci přišlo prohlédnout „jen“ 135 tisíc lidí.

Nejvyšší denní návštěvnost stezka na okraji Janských Lázní zaznamenala v srpnu, blížila se téměř pěti tisícům. „Podle našich odhadů je 80 procent turistů z České republiky, zbytek tvoří Poláci, Němci a Holanďané,“ dodává Zdeněk Pop, jenž má na starosti marketing.

Roční návštěvnost stezky v korunách stromů u Lipenské přehrady, za kterou také stojí český podnikatel Filip Pekárek a německý stavitel zážitkových center Bernd Bayerköhler, se pohybuje mezi 300 až 350 tisíci. Na podobná čísla jsou připraveni i v Janských Lázních. A možná ještě o něco větší.

„Lipno je specifické tím, že hlavní sezona je poměrně krátká, trvá od července do srpna. V Krkonoších je delší, silné by mohlo být také září. Uvidíme, jaký zájem bude v zimě. Máme zkušenosti, že návštěvnost našich stezek v průběhu let neklesá, ale drží se na obdobné úrovni,“ dodává Pop.

Návštěvnost východních Krkonoš roste

Stezka výrazně ovlivnila návštěvnost celého lázeňského města. Podle starosty Jiřího Hradeckého to je znát na každém kroku. „Oproti předchozím letům jsou Janské Lázně mnohem živější. Je to vidět v centru města. Turistů je zde o poznání více než v minulosti,“ míní Hradecký.

Největší novinka letošní turistické sezony v Krkonoších vstoupila na scénu skutečně impozantně. Zájem o atrakci byl v prvních dnech tak obrovský, že kolabovala doprava do východních Krkonoš. Ve sváteční červencové dny se na příjezdu do Janských Lázní tvořily mnohakilometrové kolony, parkoviště v okolí stezky už ráno praskala ve švech (psali jsme zde). Od té doby se situace uklidnila.

„Ze začátku to bylo šílené, ale od té doby Janské Lázně nápor zvládají. Jsme na to zvyklí ze zimní sezony. Není to nic, co by město nedokázalo zvládnout,“ ubezpečuje starosta.

Kromě výškové stezky letní sezonu ve východokrkonošském středisku výrazně posílily nové atrakce na vrcholu Černé hory, jako jsou výstava zimní techniky s hromadou technického sněhu, nejvýše položená lezecká stěna u nás a půjčovna terénních koloběžek. Některou ze tří lanovek ve SkiResortu Černá hora-Pec, lezeckou stěnu, koloběžky nebo elektrokola využilo od června do konce srpna rekordních 105 tisíc lidí. Jen na sjezdech na koloběžkách z vrcholu Černé hory turisté za léto urazili 155 tisíc kilometrů.

„Každý rok má návštěvnost východních Krkonoš vzrůstající tendenci, a to zhruba o pět až sedm procent. Letošní výsledky tomu odpovídají. Oblast mezi Černou horou a Sněžkou už dávno nenabízí pouze lanovky a hřebenové výlety, ale lidé tu mají kompletní nabídku atrakcí pro rodinnou dovolenou,“ vysvětluje ředitel SkiResortu Petr Hynek.

Lákají hlavně prodloužené víkendy

Stromová stezka a adrenalinové atrakce dělají z Janských Lázní mnohem atraktivnější adresu než tomu bylo v minulosti. Město dosud žilo hlavně ze zimní sezony.

„Návštěvníky to motivuje zůstat v Janských Lázních delší dobu, už je tady vyžití na víc než půl dne, jak tomu bývalo dříve,“ dodává starosta Jiří Hradecký. Odpovídá tomu také větší zájem o ubytování.

Podle Marka Šustra z janskolázeňského informačního centra lidé nejčastěji zůstávají na prodloužený víkend. Hotely a penziony byly během letních prázdnin v průměru obsazeny z 80 procent. „Největší počet turistů je z Čech a Polska, spíše jezdí na kratší pobyty. Letos byl velký zájem o ubytování na jednu až dvě noci. Těch, co zůstávají třeba na týden, je zatím minimum. Ale myslím si, že to chce určitý vývoj. Tuzemská dovolená je hodně populární. Za dva roky může nastat doba, že turisté budou v Krkonoších běžně zůstávat na týdenní i delší dovolenou,“ naznačuje Šustr.

Většina atrakcí na Černé hoře bude v provozu ještě během září. Každý den pojede kabinková lanovka stejně jako čtyřsedačka na Portášky ve Velké Úpě. Lanová dráha na Hnědý vrch v Peci pod Sněžkou bude v září jezdit už jen o víkendech. Stezka v korunách stromů je otevřená celoročně s výjimkou Štědrého dne.

Oproti předchozím letům jsou Janské Lázně mnohem živější. Je to vidět v centru města. Turistů je zde o poznání více než v minulosti.