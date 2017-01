Jaroměř má logo za pět tisíc, návrh mohli lidé poslat i na papíře

I když jsou obě města od sebe jen 20 kilometrů a rozdíl obyvatel Jaroměře a Náchoda činí asi osm tisíc, vypadal výběr nových vizuálů zcela rozdílně. A nejen cenou. Zatímco v Náchodě šlo do poslední chvíle o velké tajemství, v Jaroměři pojali celý proces jako velkou veřejnou soutěž s anketou.

„Vymysleli to pracovníci odboru školství a kultury a celé to sami zorganizovali. Obrovsky jsem ten nápad ocenil,“ říká jaroměřský starosta Jiří Klepsa (Volba pro město).

Svůj návrh městského loga mohl do soutěže poslat každý. Podmínky byly velmi jednoduché, stačilo ho nakreslit na papír velikosti A4 nebo poslat elektronicky. Žádné složité logomanuály, ale ani žádné horentní odměny. Za první místo radnice vypsala pět tisíc korun, další dva návrhy dostanou tři a jeden tisíc.

„Jiná města logo zpracovávají za daleko větší peníze, ale podle mě to není potřeba. Logo není extrémně důležitá záležitost v životě města. Považuji ale za pozitivní, že se vizuál sjednotí,“ vysvětluje Klepsa rozhodnutí radnice, proč do loga neinvestovat desetitisíce.

Výběr loga měl dvě kola. Ze všech doručených návrhů nejprve odbor školství a kultury vybral čtyři, o nichž hlasovali lidé v anketě na webu města. V prosinci pak z těchto čtyř návrhů vybírali zastupitelé. Ti se nemuseli výsledkem ankety řídit, a tak zatímco na internetu vyhrál nenápadný logotyp se dvěma šipkami, zastupitelé nakonec vybrali červenožluté logo s korunkou místo písmene M.

Nyní město na dokumentech používá dva znaky

„Přišlo nám více než sto návrhů. Počet autorů byl ale nižší, protože každý mohl poslat až pět logotypů. Do druhého kola vybírala návrhy hodnotící komise, kterou zvolilo zastupitelstvo,“ popisuje vedoucí odboru školství a kultury Bohumila Steklá.

Podle kritiků ale nízké ceně odpovídá kvalita návrhu. Na facebookové stránce, která upozorňuje na grafické nešvary, uživatelé rychle odhalili, že soutěž byla určená široké veřejnosti a nikoliv odborné sféře.

„Jako nejsem odborník, ale tohle dělala paní na podatelně o pauze na oběd, ne?“ napsal například uživatel Lukáš Classic.

Celkově se však uživatelé shodli na stejné variantě jako zastupitelstvo. „Nejpřijatelnější je trojka, protože má alespoň myšlenku. Předpokládám, že ta korunka místo M znázorňuje královské město,“ napsala Monika Procházková.

Pod jaroměřskými návrhy si lidé vzpomněli i na nedávnou kauzu náchodského loga. „Ale vypadá to líp než Náchod - what else,“ napsal uživatel Ondra Ondráchek s narážkou na náchodskou podobnost s firmou Nespresso (o logu Náchoda jsme psali zde).

„Nedovolím si tvrdit, že je vybrán dobrý nebo vynikající logotyp. Zastupitelé mají nějakou zodpovědnost a rozhodli tak, jak rozhodli. Nevidím to jako špatnou cestu. Bude otázkou času, kdy bude logo zažité. Jestli se to teď někomu líbí nebo nelíbí, to se stává. Mně se taky spousta věcí nelíbí a vnímám to jako součást demokracie,“ reaguje na kritiku starosta.

Nové logo by se mělo objevit na všech propagačních materiálech města. Pro Jaroměř půjde o značné zjednodušení, protože jako souměstí nyní na oficiálních dokumentech uvádí dva znaky - Jaroměře a Josefova.