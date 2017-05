Hronovští vybírali pítko pro Jiráskův park. Roční oprava ho promění

Pítko má sloužit kolemjdoucím k rychlému osvěžení. Bude doplňovat již přebudovaný prameník Regnerky a Hronovky z roku 2013, kam si lidé chodí plnit lahve zdejší léčivou vodou. Úpravy parku začnou letos v létě a potrvají rok.

Architekt David Chmelař navrhl pítko z poskládaných nerezových hranolů už loni, jenže mezi Hronovskými vzbudilo převážně negativní reakce. Nyní přidal k původnímu ještě tři další moderní návrhy.

Na jednání zastupitelů však nevzbudily velkou pozornost, protože tam z veřejnosti přišlo jen pár lidí.

„Nejsem přesvědčený, ale z toho, co tu je, jsem volil návrh, kde má pítko podobu ramene. Určitě mě úpravy parku zajímají, bydlím u rodného domku Aloise Jiráska a všechno se tak bude dít u našeho domu,“ mínil Jindřich Bartoň.

„S parkem je potřeba něco udělat, ty navrhované úpravy mi nepřipadají násilné, ale musí si to sednout. Park navrhuje stejný architekt jako náměstí, to se mu povedlo. Dřív to bylo parkoviště, teď je pro lidi,“ oceňoval.

Nevybereme si, stýskali si lidé nad návrhy

Diskutéři na sociální síti však nad návrhy pítka lamentovali, že si z nich nemohou vybrat. Některé jim připomínaly umyvadlo nebo odpadkový koš.

„Ani jedna varianta se mi nelíbí. Ale stejně si to uděláte podle sebe a na názor lidí žijících v Hronově nedáte. Tak na co nějaká anketa?“ tázala se Dagmar Venclíková.

Dalším se zdálo, že nové pítko jsou vyhozené peníze. Radoš Mizera by se nejradši vrátil k starší podobě pítka s velkou kamennou mísou, která předcházela socialistické úpravě, kdy u prameníku vyrostla masivní pískovcová zeď a pergola. „Nechápu architekta. Park by si měl uchovat svoji historickou původnost, ne ho modernizovat,“ míní Mizera.

Na anketu k výběru pítka radnice vyhradila jen pár dní, protože ji už tlačí termín ve společném česko-polském projektu čtyř měst. Nová pítka se totiž mají objevit na propagačních předmětech. Architekt připravil pro radní dokonce šestnáct návrhů, z nich čtyři prošly do užšího výběru.

„Přál bych si, aby i pítko bylo v duchu celkového řešení parku. Musí být z nerezu, protože ten nejvíc vydrží agresivní působení zdejší minerální vody. Snažil jsem se v návrzích vycházet z tvarosloví parku, aby pítko navázalo i na další prvky. Například tam máme kulatý amfiteátr, proto se objevilo pítko válcového tvaru. Vždy by tam mělo být takové pojítko,“ popsal svůj postup architekt s hronovskými kořeny David Chmelař.

„Původně jsme chtěli, aby fungovalo na tlačítko nebo fotobuňku, ale nejde to, protože by se v trubkách hromadily plyny. Proto jsme volili pítko průtočné, z nějž se zbytková voda odvádí a využije se v balneoprvku,“ dodal architekt.

Před třinácti lety uspěl se zakázkou na přestavbu zimního stadionu v Hronově, poté ho místní radnice začala přímo oslovovat i pro další úpravy ve městě, například náměstí či zateplení škol.



Měla se konat soutěž na celý park, tvrdí kontrolní výbor

Kontrolní výbor však nyní radnici vytkl, že uspořádala soutěž pouze na úpravy starého prameníku. Tu vyhrál architekt David Nývlt, jenž poté nastoupil do Chmelařovy firmy.

Zadání záměru se rozšířilo na celý park, aniž by město vypsalo soutěž. Vedení radnice však pochybení odmítlo, podle něj se kontrolnímu výboru dostalo vysvětlení od architekta i úředníků.

První studie úprav parku vznikly před devíti lety a město je nechalo postupně dopracovat. Některé části už opravila, hotový je vstup do parku z křižovatky pod zvonicí i vstup u Jiráskova domku, vznikl venkovní fitpark s dětským hřištěm a zásadní opravu mají za sebou vrty pramenů Hronovky a Regnerky, které vytékají v novém prameníku.

Ruina koupaliště zmizí, do řeky povedou široké schody

Teprve koncem loňského roku radnice získala na park dotaci a po skončení letošního festivalu Jiráskův Hronov začne s jeho přestavbou. Středem parku povede asfaltová hlavní kolonáda, vznikne dlážděná plocha pro stánkaře a při ní i balneoprvek s korytem a molem. Lidé si tam smočí nohy a na dně vyzkouší různé typy štěrku.

Chystá se i dostavba amfiteátru, jehož výšku architekt o něco zvedl. V budoucnu ho bude možné opatřit ještě zastřešením. V amfiteátru vznikne pro účinkující šatna, sprcha a toaleta i sklad. Do řeky Metuje bude možné sestoupit naboso po několika schodech s dřevěným molem. Jiné využití dostane i staré koupaliště, z nějž zbude jen terénní vlna, doplněná o dětské hřiště s prolézacím hradem a místem k opalování.

Lávka do parku, jejíž mostová část se už opravovala, by měla dostat nové zábradlí se zabudovaným osvětlením, takže v noci vytvoří zvláštní objekt.

Město nechá zdemolovat nynější záchodky a nové postaví blíže k vstupu do parku od Jiráskova domku. Socha Aloise Jiráska včetně soklu se bude stěhovat na nově zřízený základ. Po obvodu parku povede okružní cesta.

Zeleň v parku ozvláštní trvalkový záhon, horská louka z místních rostlin nebo skrumáže rozkvétajících cibulovin. Část trávníku se bude využívat jako pobytová. Na park přispěje 500 tisíci eury Unie, celkový náklad stavebních prací bude 21 milionů korun.