V centru Hradce padly desítky lip. Nahradí je platany, lépe snesou sůl

Padlo celkem 36 vzrostlých lip, které by mělo nahradit 52 už vzrostlých platanů. Lípy podle radnice už byly ve špatném stavu, který ohrožoval projíždějící vozidla.

Platany by podle odborníků měly lépe snášet podmínky městského okruhu, kde stromy v zimě silně trpí solením silnic.

„Budou to výpěstky s největším obvodem kmínku dosažitelným na trhu, to je 14 až 16 centimetrů,“ uvedla Michaela Mahdalová z odboru životního prostředí magistrátu.

Letos na podzim chtějí zahradníci do zeleného pásu mezi stromy vysázet také cibuloviny, které na jaře 2018 barevně vykvetou tak, jak jsou na to lidé v Hradci zvyklí už na jiných místech.

Obnovu stromořadí si hradecká radnice naplánovala na více let. Pokračovat bude úsekem od křižovatky V Lipkách až k té u soutoku. Tam jsou práce naplánované na více let, nejprve dojde k prořezání a následně by mělo padnout 42 stromů, které nahradí 34 nových dřevin.

„Druhové složení v této nejširší části stromořadí ve Střelecké ulici zůstane zhruba zachováno. Nyní v něm roste několik druhů javorů, jírovců, topolů, lip a jilmů. Nově se zde objeví několik desítek ptačích budek,“ dodala Mahdalová.