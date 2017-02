Primátora Hradce zneklidňuje žaloba, o „černých“ halách chce opět jednat

Developer, který začal stavět bez povolení a až následně usiluje o legalizaci projektu, podal na město žalobu o zaplacení náhrady škody 20,1 milionu korun.

Jestliže by projekt nemohl být dokončen, podle vyjádření CTP by se škoda zvedla již na 220 milionů korun. Investor je však údajně stále přístupný ke smíru (více čtěte zde). Žalobu prý stáhne, pokud radnice umožní připojení parku na silnici.



Podle hradeckého primátora Zdeňka Finka by se bod mohl vrátit na únorové zastupitelstvo, kdyby k tomu mezi zastupitelskými kluby byla vůle. A protože to se zatím nestalo, primátor vyvinul vlastní iniciativu.

„CTP Invest nebude nejspíš potřebovat městskou komunikaci, kterou jsme jim v zastupitelstvu odmítli pro tento účel poskytnout. Celá věc se tím trochu posouvá do jiného světla, protože firma nejspíše svého dosáhne,“ uvedl primátor v tiskovém prohlášení a přiznal, že jej zneklidňuje hrozba platby náhrad.

„Zvažuji ještě jednou záležitost do zastupitelstva vrátit“

„Ve světle skutečností, že firma CTP Invest areál nejspíše dopravně obslouží z druhé strany, dostaví ho a zprovozní, zvažuji ještě jednou záležitost do zastupitelstva vrátit k hlasování, pokud tak neučiní nějaký jiný zastupitel. Rozhodnutí soudu nelze předjímat, ale i přes velmi malou pravděpodobnost vítězství firmy ve sporu s městem je pro nás otázkou, zda i tato jejich malá šance na vítězství, která je pro nás zároveň finanční hrozbou, by nás měla nechat do budoucna klidnými,“ uvedl primátor.

Jeho náměstek Jindřich Vedlich (TOP 09) označil podání žaloby za nátlak na město.

„Osobně se zastrašit nenechám. Můj názor zůstává dál stejný, tedy neudělit firmě souhlas s dopravním napojením. Vina není na straně města, ale CTP, která porušila vše, co porušit mohla,“ řekl.

Firma dosud proinvestovala 270 milionů korun, na pokutách za stavbu bez povolení zaplatila zhruba 1,3 milionu korun (více o kauze čtěte zde).