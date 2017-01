Číňané narazili na českou byrokracii, hradecká klinika má zpoždění

Když vloni v srpnu do fakultní nemocnice nastoupil nový ředitel Vladimír Palička, odhadoval, že projekt za čtvrt miliardy korun by mohl začít růst v lednu 2017 (o termínu jsme psali zde). Už tento termín přitom znamenal půlroční zdržení oproti původním představám. V severním rohu obrovského areálu je však zatím klid. A nejspíš ještě dlouho bude. Výstavba se opozdí možná i o celý rok.

Nejdůležitější je, že vznik kliniky údajně není ohrožen. Podařilo se založit Nadační fond tradiční čínské medicíny a nejpozději začátkem února se bude konat i první zasedání jeho dozorčí rady. Na účtu fondu už rovněž leží sto milionů korun, které „obětoval“ čínský investiční gigant - společnost China Energy Company Limited (CEFC).

„Existuje nadační fond, jsou deponovány finanční prostředky a během několika dnů bude první zasedání společné dozorčí rady, kde by se mělo nalinkovat pokračování, ale i start praktické fáze, tedy zisk územního rozhodnutí a stavebního povolení,“ říká Roman Prymula, někdejší ředitel hradecké fakultní nemocnice a stávající člen správní rady fondu.

Nikdo to sice neřekne přímo, avšak zdá se, že zdržení zavinily typické české problémy - přebujelá administrativa a byrokracie.

„Musíte si uvědomit, že je to nesmírně náročný projekt s několika partnery. Zajišťuje to nadační fond, ale jeho založení bylo nutně spojené se souhlasem vlády, protože Českou republiku zde zastupuje ministerstvo zdravotnictví. Byla tam celá řada kroků a každý z nich si žádal určitý čas,“ líčí náměstek ředitele hradecké fakultní nemocnice pro rozvoj Karel Antoš.

Teoreticky je prý možné zahájit stavbu ještě letos. „Byli bychom rádi, avšak je to optimistická varianta. Zkrátka musí projít všechny kroky týkající se územního rozhodnutí a stavebního povolení,“ pokračuje Antoš.

Peníze už leží na účtu

Zdá se, že vůbec nejmenším problémem jsou pro investora peníze. „Už složili 100 milionů a dalších 170 milionů korun je spíš formální záležitostí, protože ty prostředky už jsou připravené,“ konstatuje Prymula.

Jestliže budování začne za rok, klinika by měla otevírat v létě roku 2019. „Výstavba má trvat 18 měsíců,“ vysvětluje Prymula. „Potom jen dva tři měsíce zkušebního provozu a mohla by fungovat naplno,“ doplňuje šéf nemocnice Palička.

Přesně tato slova však jen velmi nerada slyší Česká lékařská komora (ČLK), jež podrobila tvrdé kritice už start ambulance čínské medicíny a celá klinika pro ni symbolizuje nepřátelského asijského draka.

„Se stavbou jsme se pochopitelně nesmířili, ale popravdě s tím jen těžko můžeme něco udělat. Například už jen z toho důvodu, že pan ministr (zdravotnictví Miloslav Ludvík - pozn. red.) opět míří do Číny. My snad ani nemáme problém se samotnou klinikou, ale spíš s tím, že má stát přímo na půdě fakultní nemocnice, čímž získává jakousi legitimitu. Kdyby to stálo někde na zelené louce, může si tu léčit plno Číňanů, když to lidé chtějí,“ uvádí mluvčí ČLK Michal Sojka.

Padlo i trestní oznámení

Komora ostatně podala na fakultní nemocnici trestní oznámení, protože má podezření, že čínský lékař tu pracuje nezákonně a mohly být spáchány hned tři trestné činy: podvod, poškozování cizích práv a neoprávněné podnikání (více čtěte zde). Jenže trestní oznámení nejprve odložila policie a po ní odmítlo rozklad i státní zastupitelství.

„Problém je v tom, že to pokrylo ministerstvo zdravotnictví, které nemocnici uznalo ambulanci tradiční čínské medicíny jakožto klasickou medicínu,“ vysvětluje Sojka z ČLK, která čínské metody pokládá za nevědecké, středověké a šarlatánské.

Lékařské komoře navzdory však centrum čínské medicíny má v nemocnici přichystaný severní roh s dobrým přístupem i zvenčí rozsáhlého areálu. „Součástí bude ambulantní provoz, na který bude navazovat část s 26 lůžky, ale i výuková, cvičební, relaxační s čajovnou nebo čínskou zahradou,“ popisuje Antoš.

Fakultní nemocnice je pionýrem čínské medicíny v České republice. Její mise je prý úspěšná. Ambulance otevírala v září 2015 (psali jsme zde) a podle vedoucího lékaře Františka Musila je o ni obrovský zájem. „Pacienty máme objednané na dlouhé měsíce dopředu. Určitě bychom byli schopni uspokojit desetkrát víc pacientů, než nyní,“ upozorňuje Musil.