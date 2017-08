Auta znovu zaplavila Adršpach i Teplice, Poláci využili sváteční den

Před desátou hodinou už najíždělo na hlavní parkoviště jedno auto za druhým. Zaměstnanci technických služeb v oranžových vestách pak přeběhli k nádraží a odstavovali vozy tam. Po hodině už ale bylo plno i tady, a tak spěchali zase k zámku.

Navzdory zákazové značce se však kdekdo z polských turistů snažil přece jen zaparkovat u nádraží. „Už vás sem nepustím, nemám místo. Jeďte o kilometr dál k zámku nebo si běžte na oběd a pak se tu třeba uvolní místa,“ opakovala řidičům žena z budky u parkoviště. Pár polských rodin ji ještě obměkčilo, když slíbily, že auta postaví hodně natěsno.

„To víte, Poláci mají svátek a všechno tady zahltí,“ vysvětlovala pak žena udivené české rodině. Poláci v úterý slavili svátek Nanebevzetí Panny Marie, který je zároveň státním svátkem, a tak mají volno. Po květnových svátcích jde o další z očekávaných vrcholů sezony.

Policejní hlídky byly opět v pohotovosti. Ve Zdoňově na hranici policisté otáčeli stejně jako v pondělí polské řidiče. Když se parkoviště v Adršpachu zaplnila, odkláněli auta na křižovatkách v okolí.

„Každoročně se to tu opakuje, takže jsme počítali s navýšením hlídek. Hlídky stojí na určitých místech, aby zvládly nápor turistů. Jedna je na hranici ve Zdoňově, další na křižovatce mezi Zdoňovem a Adršpachem. Snaží se usměrnit kolony, ale nemohou vyloučit všechnu dopravu, protože někdo tu bydlí, někdo je ubytovaný na privátech a podobně. Kdo chce jet jen do skal a nedorazil včas, musí si najít místo k parkování jinde,“ vysvětlila mluvčí náchodské policie Eva Prachařová.

Nápor turistů se projevil i na plných parkovištích kolem vstupu do Teplických skal. „Část aut jsme mohli odstavit v kempu v Bučnici, plno je i u našeho koupaliště a na kluzišti. Teď posíláme auta nad základní školu, může jich tam být asi šedesát,“ řekl starosta Teplic Milan Brandejs.

Skály jsou tak populární, že si na ně lidé bez reptání vystojí fronty.

Spolu s dvěma policisty dirigoval polské návštěvníky a radil jim, že když ujdou půldruhého kilometru pěšky, podívají se do Teplických skal, případně dojedou vlakem do obou skalních měst.

Fronta na vstupenky sahala až za koleje

Turisté se v Adršpachu spořádaně řadili do front, v jednu chvíli stálo před toaletami asi sedmdesát lidí, podobný had se štosoval i před kasami, takže někteří lidé stáli až za železniční tratí. Letos však přibyly pokladny a turisté mohou platit i kartou, což by mělo pomoci.

Ochránci další parkoviště nechtějí Do Adršpachu se ročně podívá asi 300 tisíc platících turistů, do Teplických skal asi 70 tisíc. Správa Chráněné krajinné oblasti Broumovsko nechce povolit další parkovací místa, snaží se tím regulovat příliv turistů do skalního města, které je národní přírodní rezervací. Příliš mnoho návštěvníků totiž přináší i problémy s odpadky, počmáranými skalami nebo sešlapaným terénem.

„V pondělí tady bylo víc lidí, ale i teď sem přicházejí plynule další a další,“ glosovali dopolední nával pracovníci, kteří u jezírka trhali lístky.

Návštěvníci, kteří si přivstali, se pak při pohledu na dlouhou frontu u pokladen hodně radovali.

„My jsme přijeli už okolo 9. hodiny, takže jsme si prošli skalní město bez takových davů. Bylo to naše štěstí, nechtěli bychom to absolvovat, když jsou tam i strmé schody. Také na vyhlídkách jsme měli dost času a s nikým jsme si nepřekáželi,“ oceňovali Agnieszka a Tomasz z Vratislavi, kteří přijeli do skal poprvé i se synem.

Někteří turisté mířili za jinými cíli v okolí. „My jsme si prohlédli Adršpach před dvěma lety. Je to hodně atraktivní místo, a tak ani není divu, že táhne tolik lidí. My teď jdeme pěšky z Teplic podél Metuje a hledáme cestu na adršpašský zámek,“ popisovali Dana Hanušová a Jiří Jerie z Jilemnice, kteří přijeli na týdenní pobyt do Teplic.

Pražská penzistka si nad prohlídkou skal mezi spoustami návštěvníků jen povzdychla: „Jsem zvyklá z Prahy na dost lidí, ale tohle bylo moc.“

Podle ochranářů parkovalo v pondělí kolem poledne přímo v Dolním Adršpachu okolo tisíce aut (psali jsme zde). Plné byly oficiální parkovací plochy asi pro 650 vozů a autobusy, dalších 194 aut parkovalo na nelegálně provozované louce a 130 aut stálo u zámku.