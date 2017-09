Dobrodruzi s žigulíkem bourali v Mexiku, opravu zvládli tyčí a páskou

Dobrodruzi Petr Javůrek a Filip Vogel zvolili kvůli přírodní katastrofě na jihu USA cestu Mexikem. Tam se však připletli do své první bouračky po téměř 30 tisících kilometrech (o výpravě čtěte také zde).

„Celníci chtěli vidět naše auto, ale to stálo na parkovišti opodál. Celník tedy vzal své auto, že nás doprovodí k úřadu. Měl spuštěné majáčky a my ho následovali. V chaotické dopravě jel svižně a my se ho snažili držet. Bohužel jsme takto projeli stopku a narazilo do nás jiné auto. Nic velkého, pouze malý šťouchanec, odnesl ho blatník a blinkr na žigulíku a nárazník na druhém autě. Ihned se seběhlo hodně lidí a začalo se diskutovat, co teď. Jsme první den v Mexiku, takže španělsky neumíme ani pozdravit. Náš doprovod řekl, že nemůže se zbraní vystoupit z auta, po chvíli vystoupil, nastoupil, hrdinně odjel a už jsme ho nikdy neviděli,“ popsali cestovatelé na svém facebookovém profilu.

Celou situaci se jim podařilo usmlouvat s balíčkem dolarů v ruce. Pomačkaný levý blatník vyrovnali železnou tyčí, utržený blinkr přilepili lepicí páskou a vyrazili dál na cestu.

V Mexiku několikrát nocovali mezi obřími kaktusy. Jednou je dokonce vzbudili policisté s brokovnicemi. Šlo však jen o kontrolu, zda nepašují drogy či zbraně. Na tachometru již východočeští cestovatelé odpočítali 30 tisíc expedičních kilometrů a museli také vyměnit mobily. Ty původní jim ukradli v metru v Mexiko City.

„V tlačenici při nástupu jsme si připadali jako v metru v Japonsku, ale po zjištění, že jsme bez dvou mobilů, jsme rychle pochopili, že tady to není Japonsko,“ poznamenali cestovatelé na svém Facebooku.



Expedice pokračuje po panamerické dálnici až do nejjižnějšího města na světě, Ushuaia v Argentině a pak do Buenos Aires, kde roční cestu kolem světa ukončí.

Dobrodruzi už žigulíkem projeli Asii a nyní přes Kalifornii vyrazili na jihoamerický kontinent. Jsou již za polovinou své trasy. Průměrně urazí 300 kilometrů za den.

Podívejte se na odjezd žigulíku z Čestic: