Lidé nevěří v rychlou stavbu mostu u Hradce, odkládá se i oprava silnice

Když statik před čtvrt rokem nařídil okamžitě uzavřít ocelový most přes řeku Orlici ve Svinarech (psali jsme zde), místní lidé věřili, že stavba zcela nového začne na začátku roku 2018. Teď už v to věří jen nenapravitelní optimisté.

Místo oslav 110. narozenin mostu Plukovníka Šrámka vyhlížejí demolici prorezlé konstrukce, stěžují si na minimum informací a raději se připravují na to, že současný stav potrvá ještě řadu měsíců.

„Díky uzavření mostu pro auta se ze mě na stará kolena stal cyklista, takže za to děkuju. Vážně: nedá se na to zvyknout a myslím, že v roce 2018 stavba nového nemůže začít, odhaduju to na další dva roky,“ říká jeden z místních, ale raději jen anonymně (o komplikacích čtete zde).

„Ráda bych věřila optimistické variantě, tedy stavbě už na začátku příštího roku. Je tu však i katastrofický výhled, že to potrvá tři čtyři roky. Záleží na úřední mašinérii,“ uvádí předsedkyně komise místní samosprávy (KMS) Alena Hamplová, avšak dodává, že také ona postrádá zprávy o současném vývoji: „Všechny informace se dovídáme spíš z médií anebo když sami někam zavoláme. Informovanost KMS od Správy a údržby silnic (SÚS) je nulová, spíš se snaží město. Dopátrali jsme se, že byla podána žádost o územní rozhodnutí na nový most, a tak musíme čekat na schvalovací proces.“

Plány na bleskovou stavbu provizorního vojenského pontonového mostu rychle vzaly za své, ale ve hře stále zůstává jiné prozatímní řešení krizové situace na stávající konstrukci asi za 7,5 milionu korun.

„Požádali jsme o územní rozhodnutí na trvalé řešení, tedy na stavbu zcela nového mostu. V momentě, kdy dostaneme souhlasné stanovisko, budeme pokračovat k získání stavebního povolení. Ale nyní také projednáváme určité provizorium. Máme dokumentaci, na výstavbě nového mostu se může cokoli zadrhnout a protože si nedokážu představit, že bychom tu oblast zcela odřízli, pracujeme i s provizorní variantou v průjezdním profilu stávajícího mostu. Pokud to bude potřeba, v polovině roku bychom na ni požádali o stavební povolení,“ popisuje stav Martin Červíček, náměstek hejtmana pro dopravu.

Avšak nijak neskrývá, že upřednostňuje co nejrychlejší výstavbu nového mostu, který by podle odhadů měl stát kolem 40 milionů korun a jeho budování by trvalo téměř rok.

Předsedkyni Hamplové se však provizorium nelíbí: „Nemyslím si, že vynaložit několik milionů do provizoria je šťastné řešení. Byla bych pro maximální urychlení výstavby nového mostu,“

Oprava silnice musí počkat kvůli dlouhé objížďce

Lidé ze Svinar, kteří se potřebují dostat jen na druhý břeh Orlice, musí volit několikakilometrové objížďky přes Krňovice anebo hradecký okruh. Jejich deziluzi nyní ještě prohloubila plánovaná obnova vodovodního řadu v Malšově Lhotě, kde se kvůli kyvadlovému provozu často tvoří kolony.

Uzavřený most dokonce zpozdí druhou etapu rekonstrukce silnice od restaurace U Čechů ke Stříbrnému rybníku. Původně plánované opravy 2,5 kilometru dlouhého úseku se nakonec scvrknou jen na několik stovek metrů v Úprkově ulici.

„Vznikly by velmi dlouhé objízdné trasy, a to i pro sanitky a hasiče. Došlo by tak k ohrožení lidských životů,“ vysvětluje náměstek hradeckého primátora Jindřich Vedlich (TOP 09).

„Rekonstrukce průtahu Malšovou Lhotou bude možná, až bude k dispozici nový most, případně provizorní přemostění,“ říká mluvčí hejtmanství Martina Götzová. První etapa oprav - tedy téměř 600 metrů silnice - stála 11 milionů korun a uhradila ji dotace Státního fondu dopravní infrastruktury. Zpoždění druhé etapy ztrátu dotace údajně neznamená.

Kvůli uzavřenému mostu dojde k odložení opravy silnice z Malšovic ke Stříbrnému rybníku (mezi modrými značkami).

„To skutečně v žádném případě nehrozí, protože finance budou čerpané na jiné akce, které máme v zásobníku, například na pokračování rekonstrukce ulice Úprkovy od restaurace U Čechů po konec zástavby,“ potvrzuje Götzová.

O mostu Plukovníka Šrámka z roku 1907 se začalo mluvit před dvěma lety, kdy se ministerstvo kultury zabývalo podnětem k jeho jmenování kulturní památkou. V prosinci vyplula na povrch hrozba zákazu vjezdu pro autobusy MHD, ale když v lednu zrezlou konstrukci spatřil statik, nařídil most bez prodlení uzavřít rovnou pro veškerou automobilovou dopravu.