Prestižní seznam Calendarium Regina opět škrtá, prý bez koncepce

Zatímco mistrovství Evropy v ženském basketbalu se těší mimořádné hradecké pozornosti a dostane příspěvek skoro 1,2 milionu korun, evropský šampionát šlapacích vozítek z prestižního seznamu kulturních akcí bez vysvětlení zmizel. Stejně ostře kontrastuje vyškrtnutí evropsky proslulého Hip Hop Kempu spojené se ztrátou dotace, která v předchozích třech letech nikdy nebyla nižší než 400 tisíc korun (psali jsme zde), s dalším hudebním festivalem Rockem for People. Ten nejenže součástí hradeckého seznamu zůstává, ale dokonce se dočkal zvýšení příspěvku na skoro 1,8 milionu korun.

Do Calendaria se po roční odmlce vrátilo Nábřeží paromilů, polepší si i Helicopter Show, konference Internet ve státní správě a samosprávě či soutěž růží, naopak o několik desítek tisíc korun méně dostanou pořadatelé Slavností královny Elišky nebo Sborových slavností.

Z údajů města vyplývá, že Hradec letos do prestižního seznamu napumpuje o 4,4 milionu víc. V roce 2016 to bylo 10,05 milionu, letos už 14,44 milionu.

Naopak se kvůli odejmutí finanční podpory letos po letech neuskuteční Den Labe. Pořadatelé se rozhodli akci zrušit s odůvodněním, že program by nemohl být tak dobrý jako v minulých letech. V ohrožení je rovněž radnicí vyškrtnutý závod mistrovství Evropy vozítek s pedály a výhradami se netají ani další pořadatelé kulturních akcí.

„Od města nám přišel dopis, že jsme nebyli vybráni, ale bez jakéhokoli zdůvodnění. Dorazilo to v tu nejméně vhodnou dobu, protože pokud neseženeme peníze jinde, závody budeme muset zrušit. Šance ale ještě existuje. O našem problému jsem napsal účastníkům a mnoho z nich odpovědělo, že přispějí sami,“ uvádí Evžen Vyčichlo z České federace klubů vozítek s pedály, jež ještě vloni dostala 80 tisíc korun.

Calendarium Regina nemá kocepci

„V podpoře není žádná koncepce a téměř nulová je rovněž komunikace s městem. Když jsme chtěli vědět, co rozhoduje o výši podpory, mezi dveřmi jsme se dozvěděli, že rozhodující je návštěvnost. Takhle se to ale dělat nedá,“ stěžuje si jeden z pořadatelů, který však z pochopitelných důvodů chtěl zůstat v anonymitě.

„Kdyby tento trend a politika města pokračovaly, naše akce by určitě byla ohrožená. Uvidíme, jak to bude dál,“ říká Tomáš Krtička, pořadatel Slavností královny Elišky, které pro letošní rok mohou počítat s příspěvkem 718 500 korun, což je o 81 500 korun méně než vloni.

Do seznamu Calendarium Regina se nevešly ani Rally show - Autosalon show či Hip Hop Kemp, přestože kulturní komise města tento populární festival výslovně doporučila nevyřazovat.

Calendarium Regina a výše příspěvků Jazz Goes to Town (800 000)

Divadlo evropských regionů (1,45 mil.)

Open Air program Divadla evropských regionů (1,002 mil.)

Světový pohár karate (406 500)

Internet ve státní správě a samosprávě (200 000)

Na jednom břehu (226 550)

Cyklomaraton Okolo Hradce (108 000)

Vzpomínkové akce k bitvě na Chlumu (507 000)

Hradecká rallye (50 000)

Grand Prix v parkuru (150 000)

Nábřeží paromillů (150 000)

Velká cena, cyklistika (240 000)

Air Ambulance a Helicopter show (299 050)

Mezinárodní soutěž novinek růží (50 000)

Hradec Králové Open, tanec (200 000)

Hudební fórum (500 000)

Sborové slavnosti (250 000)

Slavnosti královny Elišky (718 500)

CIAF (2,373 mil.)

Folklorní festival Pardubice-Hradec (120 000)

Středoevropský jazzový most (150 000)

První den spolu (300 000)

Rock for People (1,768 mil.)

Infotour a cykloturistika (150 000)

Královéhradecký majáles (168 850)

Dance Floor Attack (100 000)

Gaudeamus Theatrum (270 000)

Mistrovství ČR v halové lukostřelbě (120 000)

Hradecký půlmaraton (121 750)

Open Skies for Handicapped (100 000)

Královéhradecké krajské dožínky (64 850)

Velká cena, plavání (152 500)

Mistrovství Evropy žen v basketbalu (1,18 mil.)

O 50 tisíc méně dostanou Sborové slavnosti. „Bohužel jsem se nedozvěděl proč. Nejspíš budeme muset uzpůsobit program, máme převis sborů, které chtějí účinkovat, nyní je musíme odmítat,“ přiznává umělecký šéf souboru Gentlemen Singers Richard Uhlíř.

Ke kritice města se však přidali i pořadatelé některých akcí, které nejenže v Regině dál mají své místo, ale jimž město nesnížilo ani dotaci. Cyklus, který se vždy tvářil jako prestižní a výjimečný, je údajně stále příliš nabobtnalý a seznam by se měl některých akcí zbavit, aby nedocházelo k inflaci zavedených značek. Vadí rovněž absence systematické a dlouhodobé podpory.

„Byl bych rád, kdybychom měli jistotu třeba na čtyři roky dopředu,“ říká spoluzakladatel festivalu Rock for People Michal Thomes, jenž letos do rozpočtu může zahrnout i částku 1,76 milionu od města. „Uměli bychom naložit třeba i s osmimilionovou podporou, mimochodem na této úrovni se pohybuje třeba Colours of Ostrava, ale nyní jsme zřejmě na maximu možné podpory. Město si uvědomuje, že ho dobře reprezentujeme v celé Evropě. Kdyby se počítaly ekonomické dopady, Hradec by zjistil, že je to pro něj velmi výhodný obchod.“

Festival Jazz Goes to Town opět dostal 800 tisíc korun a organizátoři si oddechli, že jim radnice neškrtla dalších sto tisíc jako vloni.

„Více než peníze mě sžírá nejistota, jak se o podpoře na městě rozhodne nebo nerozhodne. Víceleté financování tady opravdu moc chybí. Uvítala bych i zpětnou vazbu od města, jestli to děláme dobře nebo ne. To se totiž nikdy nedozvíme,“ upozorňuje Martina Erbsová, předsedkyně pořadatelské neziskové organizace Kontrapunkt.